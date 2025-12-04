दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां

Mumbai air pollution MPCB action: दिल्ली की तरह मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने कार्रवाई करते हुए कुल 19 रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांटों को बंद कर दिया है. बोर्ड ने साफ चेतावनी दी है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी इंडस्ट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

एमपीसीबी के चेयरमैन सिद्धेश कदम ने कहा, "प्रदूषण फैलाने वाले प्रोजेक्ट्स पर किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी. नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी."

रियल टाइम में एक्यूआई नापने वाले स्टेशन

एमपीसीबी के पास एमएमआर के अलग-अलग हिस्सों में कुल 32 कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) लगे हुए हैं. इनमें से 14 स्टेशन मुंबई नगर निगम क्षेत्र में हैं, जबकि बाकी ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई और पनवेल में कार्यरत हैं. यही स्टेशन रियल टाइम में एक्यूआई मापते हैं और डेटा को नियमित रूप से सीपीसीबी की वेबसाइट पर 'समीर' ऐप के जरिए भेजते हैं, जहां आम नागरिक भी इसे देख सकते हैं. एयर क्वालिटी पर नजर रखने के लिए बोर्ड 22 मोबाइल मॉनिटरिंग वैन भी चला रहा है. ये वैन राज्य भर में आवश्यकता के अनुसार वायु गुणवत्ता की जांच करती हैं.

आरएमसी प्लांटों के लिए नई गाइडलाइंस

इनका इस्तेमाल प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों, आरएमसी प्लांट और बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में निरीक्षण के लिए किया जाता है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण कानून के तहत तुरंत एक्शन लिया जाता है. अक्टूबर 2025 में एमपीसीबी ने आरएमसी प्लांटों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थीं. इनके पालन की समीक्षा के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आईं हैं.

4 आरएमसी इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश

देवनार और गोवंडी क्षेत्र में 4 आरएमसी इंडस्ट्रीज (ओम गहलोत ऑपरेटर, एनसीसी लिमिटेड, रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एनए कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) को बंद करने का आदेश दिया गया है. इन सभी की 5-5 लाख रुपए की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई है. सायन क्षेत्र के संजय गांधी नगर में 3 अनधिकृत मेटल प्रोसेसिंग भट्टियों को बंद करने का निर्देश दिया गया. बीएमसी ने इन भट्टियों को हटाने का आदेश जारी किया है. वडाला-माहुल इलाके में निरीक्षण के दौरान शाम के समय कचरा जलाने की शिकायतें मिलीं, जिसके बाद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को तुरंत रोकथाम के कदम उठाने के निर्देश दिए गए.

19 आरएमसी इंडस्ट्रीज पर प्रतिबंध

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, ठाणे में 8 आरएमसी प्लांट, नवी मुंबई में 6 आरएमसी प्लांट और कल्याण में 1 आरएमसी प्लांट को नियमों का पालन न करने पर बंद कर दिया गया है. इस तरह कुल 19 आरएमसी इंडस्ट्रीज पर प्रतिबंध लगाया गया है. बोर्ड ने एमएमआर में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. एमपीसीबी चेयरमैन सिद्धेश कदम ने भरोसा जताया कि यह सर्वे और एक्शन आगे भी जारी रहेगा.

बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी एम देवेंद्र सिंह रोजाना रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने इंडस्ट्रीज से नियमों का पालन करते हुए सहयोग करने की अपील की है.

