3 कॉल.. बड़ा सर्च ऑपरेशन, टारगेट पर मुंबई! CSMT-एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी के बाद जांच में क्या मिला?

देश के दुश्मनों की नापाक नजर मुंबई पर बनी रहती है. शायद यही वजह है कि पुलिस को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे T2 टर्मिनल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली. एयरपोर्ट को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम को तीन अलग-अलग नंबरों से कॉल आईं. जिनमें विस्फोट की चेतावनी दी गई. वहीं एक शख्स ने मुंबई पुलिस के डीजीपी ऑफिस में कॉल कर कहा कि शाम को सीएसएमटी स्टेशन पर बम लगाया जाएगा.

पुलिस और बम निरोधक दस्ते अलर्ट

असल में रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस रेलवे पुलिस और बम निरोधक दस्ते को अलर्ट कर दिया गया. एयरपोर्ट और स्टेशन परिसर की गहन तलाशी ली गई. लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई और सतर्कता बरती जा रही है.

पुलिस जांच में पता चला है कि एयरपोर्ट को लेकर आए धमकी भरे कॉल असम और पश्चिम बंगाल सीमा के पास एक्टिव मोबाइल नंबरों से किए गए थे. फिलहाल कॉल करने वालों की पहचान और उनकी मंशा का पता लगाने के लिए जांच जारी है. मुंबई के कोलाबा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है.

मई में भी मुंबई एयरपोर्ट और ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी गई थी. जो अफजल गुरु को फांसी देने के विरोध में बताई गई थी. इसके अलावा देशभर में बीते कुछ महीनों में दिल्ली और बेंगलुरु के कई स्कूलों समेत कई प्रतिष्ठानों को इसी तरह की फर्जी धमकियां मिल चुकी हैं. हालांकि इन मामलों में अभी तक कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है.

