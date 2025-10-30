मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ

Trending Photos
मुंबई कस्टम विभाग ने गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर एक विदेशी यात्री को पकड़कर उसके ट्रॉली बैग से दो सिल्वरी गिबन बरामद किए जिनमें से एक जिंदा था और दूसरा मरा हुआ. कस्टम अधिकारियों को यह कार्रवाई खास खुफिया जानकारी के आधार पर करनी पड़ी. जब उन्होंने यात्री के बैग की जांच की, तो उसमें एक टोकरी में छिपाकर रखे गए ये दुर्लभ बंदर मिले.
सिल्वरी गिबन छोटे आकार के बंदर होते हैं, जिनके नीले-भूरे रंग के बाल होते हैं. यह प्रजाति सिर्फ इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाई जाती है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में “लुप्तप्राय” (Endangered) श्रेणी में रखा गया है.
जांच में खुलासा हुआ है कि यह विदेशी नागरिक पहले मलेशिया से थाईलैंड गया था. वहीं पर वन्यजीव तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य ने उसे यह बैग दिया था ताकि वह इसे भारत में पहुंचा सके. पूरी योजना इसी गिरोह ने बनाई थी.
कस्टम अधिकारियों ने आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ कस्टम्स एक्ट, 1962 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले की आगे जांच जारी है.
क्या है सिल्वरी गिबन?
यह बंदर की एक बेहद दुर्लभ प्रजाति है, जो पेड़ों पर झूलते हुए चलती है. इसके नीले-भूरे रंग के फर और लंबे हाथ इसे खास बनाते हैं. वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक, इसकी तस्करी अक्सर विदेशी पालतू बाजारों के लिए की जाती है.
