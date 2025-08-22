EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स

Atal Setu Toll Tax Free: महाराष्ट्र मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1958 के तहत अटल सेतु ब्रिज पर चलने वाली सभी गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाया गया था. हालांकि अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है. आज यानी 22 अगस्त 2025 से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टोल फ्री कर दिया गया है. अब अटल सेतु पर चलने के लिए इन EV कार को कोई टैक्स नहीं देना होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में...

 

 

Aug 22, 2025, 09:48 PM IST
Atal Setu Toll Tax: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ईवी गाड़ियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है. मुंबई में बने अटल सेतु ब्रिज पर चलने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अटल सेतु भारत में समुद्र पर बना अब तक का सबसे लंबा सी- ब्रिज है. इस गाड़ी चलाना हर किसी को काफी पसंद आता है. इस ब्रिज से आपको समुद्र बेहद प्यारा दिखता है. fallback

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार अटल सेतु पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही छूट दी जाएगी. आपको बता दें कि इसका फैसला मई 2025 में ही राज्य के गृह विभाग ने किया था . लेकिन अब इस फैसले को 22 अगस्त 2025 से शिवाजी नगर और गावन टोल प्लाजा पर लागू कर दिया गया है.

अटल सेतु ब्रिज कब चालू हुआ था

अटल सेतु ब्रिज की शुरुआत जनवरी  2024 में की गई थी. इस ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था. उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे. हालांकि एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं. अटल सेतु ब्रिज दक्षिण मुंबई के शिवड़ी को नवी मुंबई के न्हावा शेवा से जोड़ता है. अटल सेतु ब्रिज शुरू होने के बाद यात्रियों का काफी समय बच रहा है.   

यह भी पढ़ें: 200 ट्रिप पूरा होने के बाद Annual Fastag का क्या होगा? जानें इससे जुड़े 5 सवाल और जवाब

कितनी है अटल सेतु की कुल लंबाई

अटल सेतु ब्रिज 6 लेन में बना हुआ है. इस पुल की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र पर बना हुआ है, तो वहीं 5.3 किलोमीटर जमीन पर है. अटल सेतु ब्रिज को बनाने में 17,840 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है.

