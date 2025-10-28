मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप से मिला अल-कायदा कनेक्शन

Mumbai ATS: वो कल्याणीनगर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है. इतना ही नहीं उसकी शादी हो चुकी है, जिससे उसके दो बच्चे भी हैं. इसके अलावा उसके भाई और परिवार के दूसरे सदस्य भी पास की सोसायटी में रहते हैं.
Trending Photos
Software engineer Zubair Hungergekar: महाराष्ट्र एटीएस (एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड) ने पुणे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. आतकंवाद निरोधक दस्ते द्वारा गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान 35 वर्षीय जुबैर हंगरगेकर के तौर पर हुई है. एटीएस की तरफ से पकड़े गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल कायदा के साहित्य रखने का आरोप है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगरगेकर की 9 अक्टूबर की सुबह एटीएस ने तलाशी ली तो उस दौरान उससे जब्त किए गए 19 लैपटॉप से डाउनलोड किया गया अल-कायदा से जुड़ा साहित्य पाया गया. जबकि प्रतिबंधित संगठनों की सामग्री डाउनलोड करना अपराध है.
सॉफ्टवेयर डेवलपर जुबैर
एटीएस को 19 लैपटॉप के अलावा पुणे में अलग-अलग जगह छापेमारी के दौरान 40 संदिग्ध मोबाइल फोन भी मिले हैं. जिनको एटीएस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. अब सोमवार को एटीएस हंगरगेकर को लेकर पुणे अदालत पहुंची थी, जहां उसे 4 नवंबर तक उसे हिरासत में रखकर पूछताछ के आदेश दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबैर हंगरगेकर के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और वो शहर की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवेलपर और डाटाबेस डिवलेपमेंट का काम करता था.
अल-कायदा के संपर्क मे कौन ?
दरअसल जुबैर सोलापुर का रहने वाला है और वो कल्याणीनगर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है. इतना ही नहीं उसकी शादी हो चुकी है, जिससे उसके दो बच्चे भी हैं. इसके अलावा उसके भाई और परिवार के दूसरे सदस्य भी पास की सोसायटी में रहते हैं. अब एटीएस की तरफ से जुबैर की अल-कायदा से संपर्क की जांच की जा रही है. इस जांच के जरिए एटीएस अल-कायदा और जुबैर के मंसूबे जानने की कोशिश करेगी और साथ में उससे अल कायदा का इतना सारा साहित्य क्यों है इसकी भी पुष्टि करेगी.
यह भी पढ़ें: कंपनी के लंबे नोटिस पीरियड से परेशान कर्मचारी का इंटरनेट पर झलका दर्द, रिजाइन के बाद भी नहीं किया रिलीव
19 लोगों को हिरासत में लिया
एटीएस की तरफ से जुबैर के कुछ दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है साथ ही उनके फोन और लैपटॉप को भी जब्त कर फॉरेंसिक के जरिए उनकी किसी अन्य आतंकी संगठन से संपर्क के बारे में जांच करेंगे. संदिग्ध कट्टरपंथी लोगों पर एटीएस की काफी लंबे समय से नजर थी, जिसके बाद अक्टबूर की शुरुआत में ही मुंबई टीम ने आईएसआईएस मॉड्यूल के एक पुराने मामले में छापेमारी की थी, जिसमें 19 लोगों को हिरासत में लिया गया था. हालांकि, पूछताछ के बाद उनके फोन, लैपटॉप लेकर उनको रिहा कर दिया था.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.