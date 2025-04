तहव्वुर राणा को बीच रास्ते गोली मार दो... मोहम्मद तौफीक ने की बड़ी डिमांड, कांग्रेसी नेता भी खुश!

26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को विशेष विमान से भारत लाया गया है. 64 साल के राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल के हाई सुरक्षा वार्ड में रखा जा सकता है. केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए अधिवक्ता नरेंद्र मान को विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) नियुक्त कर दिया है. कांग्रेस के नेता भी राणा को भारत लाए जाने का स्वागत कर रहे हैं. मुंबई हमले के समय अपनी सतर्कता से कई जिंदगियां बचाने वाले मोहम्मद तौफीक ने उसे 2-3 महीने में फांसी पर लटकाने की मांग कर दी है.

पैसा बर्बाद मत करो, गोली मारो

26/11 के हीरो तौफीक मुंबई में चाय बेचते हैं. लोग उन्हें 'छोटू चाय वाला' के नाम से जानते हैं. जैसे ही अमेरिका से राणा को लेकर प्लेन उड़ा, उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप और अमेरिका को शुक्रिया कहना चाहता हूं. तौफीक ने कहा, 'अजमल कसाब की तरह इसे बिरयानी या सेवा देने की जरूरत नहीं है. आतंकवादियों के लिए अलग कानून बनना चाहिए. एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2-3 महीने में इसे फांसी दे दी जाए या बीच रास्ते पर गोली मार दी जाए. उनको लाओ बिरयानी खिलाओ. करोड़ों रुपया खर्चा करो, पैसा बर्बाद करना है.'

तौफीक ने गरजते हुए कहा कि वो यहां आकर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है. हमारे देश में आकर आतंकी हमला किया, कितने लोगों की जान ली. दुबई-सऊदी में तो मैं सुनता हूं कि झट से हाथ काट देते हैं. भारत में भी ऐसे आतंकियों के लिए फास्ट सजा देने का सिस्टम बनना जरूरी है.

