/मुंबई में आज से ऑटो-टैक्सी का सफर महंगा, 18 महीने बाद बढ़ा किराया; क्या है नई दरें?

Taxi-Auto Fare In Mumbai: अगर आप मुंबई में रहते हैं और रोजाना ऑटो-टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, तो अब आपकी जेब थोड़ी ढीली हो सकती है. आज से ऑटो का किराया 1 रुपया तो टैक्सी का किराया 2 रुपया बढ़ गया है.

मुंबई में पहले जिस ऑटो का किराया जो 26 था वो अब बढ़कर 27 हो गया है. वहीं, टैक्सी का किराया 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो गया है. शेयरिंग ऑटो का किराया भी 1 रुपया बढ़ गया है. आखिरी बार पिछले साल 1 फरवरी 2025 को ऑटो का किराया बढ़ा था अब 18 महीने बाद फिर से यात्रा महंगी हो गई है.