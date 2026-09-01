/मुंबई में आज से ऑटो-टैक्सी का सफर महंगा, 18 महीने बाद बढ़ा किराया; क्या है नई दरें?

Taxi-Auto Fare In Mumbai: अगर आप मुंबई में रहते हैं और रोजाना ऑटो-टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, तो अब आपकी जेब थोड़ी ढीली हो सकती है. आज से ऑटो का किराया 1 रुपया तो टैक्सी का किराया 2 रुपया बढ़ गया है.
मुंबई में पहले जिस ऑटो का किराया जो 26 था वो अब बढ़कर 27 हो गया है. वहीं, टैक्सी का किराया 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो गया है. शेयरिंग ऑटो का किराया भी 1 रुपया बढ़ गया है. आखिरी बार पिछले साल 1 फरवरी 2025 को ऑटो का किराया बढ़ा था अब 18 महीने बाद फिर से यात्रा महंगी हो गई है.
खटुआ समिति के फॉर्मुले के मुताबिक, मौजूदा समय में टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया 20.66 रुपये है, जो बढ़कर 21.90 रुपये हो गया है. ऑटो का प्रति किलोमीटर किराया भी 17.14 रुपये से बढ़कर 18.22 रुपये तक हो गया है. सरकार के मुताबिक, फरवरी 2025 में किराया संशोधन के बाद CNG की कीमत तकरीबन 8 रुपये यानी 10.25 फीसदा बढ़ी. गाड़ियों के लोन पर ब्याज, सरकारी रेवेन्यू में बदलाव और वाहनों की लागत को ध्यान में रखते हुए किराया तय किया गया है.
सभी टैक्सी-रिक्शा के इलेक्ट्रॉनिक मीटर को नए किराये के मुताबिक फिर से कैलिब्रेट करना जरूरी है. इसके लिए 30 नवंबर 2026 तक की टाइम लिमिट दी गई है. इसके बाद मीटर अपडेट न करवाने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना लग सकता है. मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण ( MMRTA) ने सभी ड्राइवर्स को मीटर रीकैलिब्रेट होने तक ऑफिशियल टैरिफ कार्ड लेकर चलने का आदेश दिया है. इसे वे RTO से ले सकते हैं और यह 3 महीने तक लागू रहेगा.
अधिकारियों के मुताबिक, मुंबई और नवी मुंबई, कल्याण, ठाणे, पनवेल, वसई-विरार समेत आसपास के महानगरीय इलाकों में यह नई बढ़ोत्तरी लागू होगी. नए किराए लागू होने से रोजाना यात्रा करने वाले लोगों की जेब पर असर पड़ा है, खासतौर से उन लोगों पर रोजाना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ऑटो-टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं.