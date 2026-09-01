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मुंबई में आज से ऑटो-टैक्सी का सफर महंगा, 18 महीने बाद बढ़ा किराया; क्या है नई दरें?

Taxi-Auto Fare Increased In Mumbai: मुंबई में 18 महीने बाद फिर से यात्रा महंगी हो गई है. यहां ऑटो का किराया 1 रुपया तो टैक्सी का किराया 2 रुपये तक बढ़ गया है. शहर में शेयरिंग ऑटो का किराया भी 1 रुपये बढ़ा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 01, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:43 AM IST
मुंबई में आज से ऑटो-टैक्सी का सफर महंगा, 18 महीने बाद बढ़ा किराया; क्या है नई दरें?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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