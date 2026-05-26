ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई

Mumbai Communal Clash Over Bakrid: मायानगरी मुंबई में बकरीद से पहले दो समुदायों के बीच झड़प देखने को मिली. यहां ईद से पहले बकरों की कुर्बानी को लेकर बनाए गए शेड को ध्वस्तक कर दिया गया, जिसको लेकर मामला हाथापाई तक पहुंच गया.
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Mumbai News: मुंबई में बकरीद से पहले एक बड़ा विवाद देखने को मिला है. यहां के मीरा रोड के पूनम क्लस्टर 1 में सृष्टि कंपलेक्स बिल्डिंग में कुछ हिंदू संगठनों और बिल्डिंग में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के विरोध के बाद कुर्बानी के बकरों के लिए बनाए गए शेड में तोड़फोड़ कर दी गई. घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया और काशी मीरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई. पुलिस ने इस मामले पर दोनों पक्षों को समझाते हुए शांत कर दिया था, लेकिन रात में इसी मुद्दे पर फिर से विवाद हो गया और बात हाथा पाई तक आ पहुंची.
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