Mumbai के पार्क में दिखा रहस्यमयी ढांचा, लिखे हैं ऐसे नंबर्स

मुंबई: बांद्रा के जॉगर्स पार्क में धातु का एक अजीबोगरीब ढांचा देखा गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. इससे पहले ये ढांचा दुनियाभर की कई जगहों पर देखा जा चुका है. पूरी दुनिया में पहले ये ढांचा रहस्यमय तरीके से नजर आया और फिर गायब हो गया. जब धातु के इस एकाश्म ढांचे को उपनगरीय बांद्रा के जॉगर्स पार्क में देखा गया, तो इसे लेकर लोगों में उत्‍सुकता और बढ़ गई.

स्थानीय पार्षद आसिफ जकेरिया ने बुधवार बुधवार 10 मार्च को सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया , ‘इसके एक तरफ संख्या अंकित है, आइए पता करने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है.’ यह इस तरह का दूसरा ढांचा है जो देश में देखा गया है. इसी तरह का एक अन्य ढांचा पिछले साल दिसंबर में अहमदाबाद के बगीचे में पाया गया था. इस तरह का पहला ढांचा अमेरिका के यूटा में एक दूरदराज के खड्ड में पाया गया था. इस तरह के ढांचे करीब 30 देशों में देखे गए हैं.

Visited the mysterious #Monolith appeared at #JoggersPark , It has created some buzz with residents as they try to figure out what the inscribed numbers mean. Don’t know how long it will be there go check it out! @mybmcWardHW @mybmc pic.twitter.com/tukbf2Vp5g

It's here! Mysterious #monolith appeared in #Mumbai! Check it out at Joggers Park Bandra! It has numbers on side of it let’s try & figure out what they mean Don’t know how long it will be there but cant wait to get a picture with it! @mybmcWardHW @mybmc @AUThackeray @INCMumbai pic.twitter.com/x7FU6q5j1i

— Asif Zakaria (@Asif_Zakaria) March 10, 2021