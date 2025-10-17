Advertisement
trendingNow12966101
Hindi Newsदेश

ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! फर्जी CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ की चपत; हत्थे चढ़े तो बन गए भीगी बिल्ली

Digital Arrest Scam: महाराष्ट्र साइबर विभाग ने हाल ही में एक बड़े 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम का पर्दाफाश किया है जिसमें 58 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी. इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है.

 

Edited By:  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Digital Arrest Scam: महाराष्ट्र साइबर विभाग ने अब तक के सबसे बड़े 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी महाराष्ट्र साइबर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यशस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. एडीजी यशस्वी यादव ने बताया कि यह घोटाला 58 करोड़ रुपए का है, जिसमें पीड़ित एक शिक्षित व्यक्ति और एक फार्मा कंपनी का संस्थापक है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा की गईं कि वह व्यक्ति साइबर अपराधियों के 'डिजिटल अरेस्ट' का शिकार हो गया.

पुलिस ने 6 हजार बैंक खातों को किया फ्रीज

पुलिस अधिकारी के अनुसार, इस घोटाले में ठगों ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया. उन्होंने पुलिस थाने, अदालत और अधिकारियों के नाम का नकली सेटअप तैयार किया, ताकि पीड़ित को यह लगे कि वह किसी वास्तविक कानूनी कार्रवाई में फंसे हैं. यह पूरी ठगी लगभग 40 दिनों तक चलती रही. 29 सितंबर को आखिरी लेनदेन हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने दोस्तों को इस घटना की जानकारी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक सदमे में आ गया और 11 दिन तक साइबर विभाग से संपर्क नहीं कर पाया. हालांकि, बाद में शिकायत मिलते ही महाराष्ट्र साइबर टीम ने करीब 6 हजार बैंक खातों को फ्रीज कर दिया. अब तक विभाग 58 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए सुरक्षित वापस कराने में सफल हुआ है. एडीजी यशस्वी यादव ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम है. हमारी नौ टीमें इस पर लगातार काम कर रही हैं और उम्मीद है कि अन्य रकम भी बरामद होगी. उन्होंने बताया कि हमने इस घोटाले में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही, पुलिस अधिकारी ने कहा कि बैंकों को अपनी गाइडलाइंस और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की जरूरत है. हम आरबीआई समेत सभी बैंकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि इस साल अब तक 3 हजार से अधिक डिजिटल अरेस्ट मामलों की शिकायतें मिलीं, जिनमें से कई मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा किया जा चुका है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Digital Arrest Scam

Trending news

नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
Goa News
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा