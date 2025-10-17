ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! फर्जी CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ की चपत; हत्थे चढ़े तो बन गए भीगी बिल्ली

Digital Arrest Scam: महाराष्ट्र साइबर विभाग ने हाल ही में एक बड़े 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम का पर्दाफाश किया है जिसमें 58 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी. इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Digital Arrest Scam: महाराष्ट्र साइबर विभाग ने अब तक के सबसे बड़े 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी महाराष्ट्र साइबर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यशस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. एडीजी यशस्वी यादव ने बताया कि यह घोटाला 58 करोड़ रुपए का है, जिसमें पीड़ित एक शिक्षित व्यक्ति और एक फार्मा कंपनी का संस्थापक है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा की गईं कि वह व्यक्ति साइबर अपराधियों के 'डिजिटल अरेस्ट' का शिकार हो गया.
पुलिस ने 6 हजार बैंक खातों को किया फ्रीज
पुलिस अधिकारी के अनुसार, इस घोटाले में ठगों ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया. उन्होंने पुलिस थाने, अदालत और अधिकारियों के नाम का नकली सेटअप तैयार किया, ताकि पीड़ित को यह लगे कि वह किसी वास्तविक कानूनी कार्रवाई में फंसे हैं. यह पूरी ठगी लगभग 40 दिनों तक चलती रही. 29 सितंबर को आखिरी लेनदेन हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने दोस्तों को इस घटना की जानकारी दी.
इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक सदमे में आ गया और 11 दिन तक साइबर विभाग से संपर्क नहीं कर पाया. हालांकि, बाद में शिकायत मिलते ही महाराष्ट्र साइबर टीम ने करीब 6 हजार बैंक खातों को फ्रीज कर दिया. अब तक विभाग 58 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए सुरक्षित वापस कराने में सफल हुआ है. एडीजी यशस्वी यादव ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम है. हमारी नौ टीमें इस पर लगातार काम कर रही हैं और उम्मीद है कि अन्य रकम भी बरामद होगी. उन्होंने बताया कि हमने इस घोटाले में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही, पुलिस अधिकारी ने कहा कि बैंकों को अपनी गाइडलाइंस और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की जरूरत है. हम आरबीआई समेत सभी बैंकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि इस साल अब तक 3 हजार से अधिक डिजिटल अरेस्ट मामलों की शिकायतें मिलीं, जिनमें से कई मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा किया जा चुका है.
