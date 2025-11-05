'खान' को मुंबई पर थोपने की कोशिश बर्दाश्त नहीं... न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में वोट जिहाद की क्यों होने लगी चर्चा?

Ameet Satam warns On Zohran Mamdani Win: मुंबई BJP चीफ अमित साटम ने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान मामदानी का जिक्र करते हुए BMC चुनाव को लेकर अलर्ट किया है. उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर 'वोट जिहाद' का आरोप लगाया है. साथ ही मुंबईवासियों से सतर्क रहने की अपील भी की है.जानें पूरी बात.
Zohran Mamdani NYC win: उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक बड़ा ऐलान हुआ कि 34 साल के जोहरान मामदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए. इधर भारत में मुंबई से एक बड़ा ऐलान हो या. ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी के मुंबई प्रेसिडेंट अमित साटम ने किया है. उन्होंने इस न्यूयॉर्क इलेक्शन को BMC चुनाव से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी. शेलार ने X (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें मामदानी की जीत का जिक्र किया. उनका कहना है कि दुनिया भर के शहरों का रंग बदल रहा है. कुछ शहरों के मेयर के सरनेम देखकर डर लगता है.
ज्या प्रकारे काही आंतरराष्ट्रीय शहरांचा रंग बदलतोय, काही महापौरांची आडनावं पाहिली आणि महाविकास आघाडीचा व्होट जिहाद बघितला, तर मुंबई संदर्भात सावध राहण्याची आवश्यकता वाटते..!
मुंबई वर जर कोणी 'खान' लादण्याचा प्रयत्न केला, तर सहन केला जाणार नाही!
जागो मुंबईकर..!
— Ameet Satam (@AmeetSatam) November 5, 2025
उन्होंने महाविकास अघाड़ी (MVA) पर निशाना साधा कि वो 'वोट जिहाद' शुरू कर रही है. अमित साटम ने चेतावनी दी, "मुंबई में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. अगर कोई किसी 'खान' को मुंबई पर थोपने की कोशिश करेगा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उनकी ये पोस्ट वायरल हो रही है.
बीजेपी समर्थक इसे साहसी बयान बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे 'डर फैलाने' वाली राजनीति कह रहा है. आपको बता दें कि BMC चुनाव दिसंबर-जनवरी में होने हैं. ये मुंबई का सबसे अमीर म्यूनिसिपल बॉडी है, जहां 227 सीटें हैं. बीजेपी 2017 से BMC पर कंट्रोल रखती रही है, लेकिन अब शिवसेना (UBT) और MVA चुनौती दे रही है.
क्यों है ये मुद्दा गर्म? राजनीतिक पंगा
अमित साटमकी पोस्ट ने राजनीतिक बहस छेड़ दी. बीजेपी का कहना है कि MVA मुस्लिम वोटों को एकजुट कर रही है, जो 'वोट बैंक पॉलिटिक्स' है. वहीं, MVA नेता उद्धव ठाकरे के गुट ने इसे 'हेट स्पीच' कहा. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमित साटम जैसे आक्रामक हिंदुत्व लीडर BMC जंग के लिए चुने गए हैं. न्यूयॉर्क की तरह मुंबई में भी लोकल इश्यूज जैसे पानी, सड़क, कचरा पर फोकस है, लेकिन अब कम्युनल एंगल आ गया है.
