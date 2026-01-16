List of Winners BMC Election Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, यहां देखिए अपने वॉर्ड का हाल

Maharashtra Municipal Corporation Election Results 2026 Winners: देश की सबसे अमीर नगर पालिका BMC के चुनाव नतीजों पर पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देशभर की नजर टिकी हुई है. 2026 के मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं. हर कोई यह जानना चाहता है कि मुंबई की सत्ता किसके हाथ जाएगी.
|वार्ड नंबर
|विजेता उम्मीदवार
|पार्टी
|2
|तेजस्वी घोसालकर
|BJP
|19
|प्रकाश तावड़े
|BJP
|20
|दीपक तावड़े
|BJP
|32
|गीता भंडारी
|UBT
|36
|सिद्धार्थ शर्मा
|BJP
|50
|विक्रम राजपूत
|BJP
|51
|वर्षा टेंबेलकर
|शिवसेना
|60
|मेघना काकड़े
|UBT
|87
|कृष्णा पारकर
|BJP
|103
|हेतल गाला
|BJP
|107
|नील किरीट सोमैया
|BJP
|123
|सुनील मोरे
|UBT
|124
|शकीना शेख
|UBT
|135
|नवनाथ बान
|BJP
|156
|अश्विनी माटेकर
|शिवसेना
|157
|आशा तावड़े
|BJP
|163
|शैला लांडे
|शिवसेना
|165
|अशरफ आज़मी
|कांग्रेस
|182
|मिलिंद वैद्य
|UBT
|183
|आशा काले
|कांग्रेस
|193
|हेमांगी वर्दीकर
|—
|201
|इरम सिद्दीकी
|अन्य
|204
|अनिल कोकिड
|शिवसेना
|207
|रोहिदास लोखंडे
|BJP
|214
|अजय पाटिल
|BJP
|215
|संतोष ढोले
|BJP
|37
|योगिता कदम
|UBT
|134
|मेहजबीन खान
|AIMIM
|104
|प्रकाश गंगाधरे
|BJP
|88
|शर्वरी परब
|UBT
|09
|शोवानंद शेट्टी
|BJP
|01
|रेखा यादव
|BJP
