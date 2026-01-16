List of Winners BMC Election Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, यहां देखिए अपने वॉर्ड का हाल

पार्टी

विजेता उम्मीदवार

वार्ड नंबर

2 तेजस्वी घोसालकर BJP

19 प्रकाश तावड़े BJP

20 दीपक तावड़े BJP

32 गीता भंडारी UBT

36 सिद्धार्थ शर्मा BJP

50 विक्रम राजपूत BJP

51 वर्षा टेंबेलकर शिवसेना

60 मेघना काकड़े UBT

87 कृष्णा पारकर BJP

103 हेतल गाला BJP

107 नील किरीट सोमैया BJP

123 सुनील मोरे UBT

124 शकीना शेख UBT

135 नवनाथ बान BJP

156 अश्विनी माटेकर शिवसेना

157 आशा तावड़े BJP

163 शैला लांडे शिवसेना

165 अशरफ आज़मी कांग्रेस

182 मिलिंद वैद्य UBT

183 आशा काले कांग्रेस

193 हेमांगी वर्दीकर —

201 इरम सिद्दीकी अन्य

204 अनिल कोकिड शिवसेना

207 रोहिदास लोखंडे BJP

214 अजय पाटिल BJP

215 संतोष ढोले BJP

37 योगिता कदम UBT

134 मेहजबीन खान AIMIM

104 प्रकाश गंगाधरे BJP

88 शर्वरी परब UBT

09 शोवानंद शेट्टी BJP