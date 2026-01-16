Advertisement
List of Winners BMC Election Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, यहां देखिए अपने वॉर्ड का हाल

Maharashtra Municipal Corporation Election Results 2026 Winners: देश की सबसे अमीर नगर पालिका BMC के चुनाव नतीजों पर पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देशभर की नजर टिकी हुई है. 2026 के मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं. हर कोई यह जानना चाहता है कि मुंबई की सत्ता किसके हाथ जाएगी.

 

Jan 16, 2026, 02:19 PM IST
Maharashtra Municipal Corporation Election Results 2026 Winners: BMC चुनाव में अब साफ हो गया कि भाजपा और शिंदे की शिवसेना का गठबंधन जीत रहा है. उद्धव ठाकरे का किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है. दोपहर 1 बजे तक के रुझानो के मुताबिक भाजपा और शिंदे कि शिवसेना 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है. वहीं 20 साल बाद अब उद्धव ठाकरे का गठबंधन 60 सीटों तक ही पहुंच पाया है. आइए आपको बताते हैं आखिर मुंबई की कमान किसके हाथ लग रही है.

BMC चुनाव में अब तक के विजेता

वार्ड नंबर विजेता उम्मीदवार पार्टी
2 तेजस्वी घोसालकर BJP
19 प्रकाश तावड़े BJP
20 दीपक तावड़े BJP
32 गीता भंडारी UBT
36 सिद्धार्थ शर्मा BJP
50 विक्रम राजपूत BJP
51 वर्षा टेंबेलकर शिवसेना
60 मेघना काकड़े UBT
87 कृष्णा पारकर BJP
103 हेतल गाला BJP
107 नील किरीट सोमैया BJP
123 सुनील मोरे UBT
124 शकीना शेख UBT
135 नवनाथ बान BJP
156 अश्विनी माटेकर शिवसेना
157 आशा तावड़े BJP
163 शैला लांडे शिवसेना
165 अशरफ आज़मी कांग्रेस
182 मिलिंद वैद्य UBT
183 आशा काले कांग्रेस
193 हेमांगी वर्दीकर
201 इरम सिद्दीकी अन्य
204 अनिल कोकिड शिवसेना
207 रोहिदास लोखंडे BJP
214 अजय पाटिल BJP
215 संतोष ढोले BJP
37 योगिता कदम UBT
134 मेहजबीन खान AIMIM
104 प्रकाश गंगाधरे BJP
88 शर्वरी परब UBT
09 शोवानंद शेट्टी BJP
01 रेखा यादव BJP
 
