दिल्ली अग्निकांड के बाद मुंबई में BMC का एक्शन मोड, अंधेरी के 4 होटल-रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर

Mumbai Alert After Delhi Fire: दिल्ली के एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अलर्ट मोड में नजर आ रही है. पूरे शहर में होटल, रेस्टोरेंट और बार में फायर सेफ्टी व्यवस्था और अन्य आवश्यक नियमों के पालन की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. BMC की कई टीमें अचानक निरीक्षण कर यह जांच रही हैं कि होटलों में सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं.

रेस्टोरेंट के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई

इसी अभियान के तहत मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में BMC ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 रेस्टोरेंट के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की. BMC के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री विभाग ने एक इमारत में संचालित TAP रेस्टो बोर, चाइना गेट, बोरा-बोरा और वॉकमैन रेस्टोरेंट से जुड़े कथित अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान होटल और रेस्टोरेंट के फ्रंट तथा बैक हिस्से में किए गए अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. BMC की टीम ने जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से कई निर्माण को हटाया. इनमें डिजाइनर एंट्री गेट , बड़े सजावटी लाइटिंग स्ट्रक्चर, लोहे की ग्रिल और अन्य स्थायी निर्माण शामिल थे.

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फायर सेफ्टी को लेकर विशेष सतर्कता

इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए टिनशेड के पूरे ढांचे को भी तोड़ दिया गया. अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई फायर के सेफ्टी नॉर्म्स के उलंघन की वजह से की गई है, कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में BMC कर्मचारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली अग्निकांड के बाद मुंबई में फायर सेफ्टी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. ऐसे सभी होटल, बार और रेस्टोरेंट की जांच की जा रही है, जहां सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की शिकायतें हैं. जिन प्रतिष्ठानों में नियमों का पालन नहीं पाया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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आगे भी जारी रहेगा अभियान

BMC अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर में अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी में खामियां तथा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुंबई में संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके.