मुंबई में बड़ा हादसा: नेवी बोट की टक्कर से पैसेंजर फेरी डूबी, 13 लोगों की मौत; 101 बचाए गए

Mumbai Ferry Accident: मुंबई में समुद्र तट के पास यात्रियों से भरी एक फेरी (नाव) पलट गई. नाव पर 114 लोग सवार थे जिनमें से 101 को बचा लिया गया है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की. फडणवीस ने कहा, 'नौसेना की एक नाव दोपहर करीब 3.55 बजे नीलकमल नामक यात्री जहाज से टकरा गई. 101 लोगों को बचा लिया गया है और 13 लोगों की मौत हो गई है.' 13 मृतकों में 10 नागरिक और 3 नौसेना कर्मी हैं.

मुंबई नाव हादसा: सीएम ने दिया अपडेट

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'मुंबई के पास बुचर द्वीप पर नौसेना की एक नाव दोपहर करीब 3.55 बजे 'नीलकमल' यात्री जहाज से टकरा गई. शाम 7.30 बजे तक की जानकारी के अनुसार 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और 13 लोगों की मौत हो गई है. 13 मृतकों में 10 नागरिक और 3 नौसेना के जवान हैं. दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नौसेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते हुए नौसेना, तटरक्षक और पुलिस ने बचाव अभियान चलाया है. लापता लोगों के बारे में अंतिम जानकारी कल सुबह उपलब्ध होगी. शोक संतप्त परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. पूरी घटना की जांच पुलिस और नौसेना द्वारा की जाएगी...'

#WATCH | Mumbai Boat Accident | Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "Near Mumbai, at the Butcher Island, a Navy boat collided with 'Neelkamal' passenger vessel at around 3.55 pm. As per the information till 7.30 pm, 101 have been rescued safely and 13 people have died. Among… pic.twitter.com/9hnAeeGpJD

