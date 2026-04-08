मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर

Mumbai Bulldozer Action: मुंबई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेते हुए प्रशासन ने 'योगी स्टाइल' ऑपरेशन चलाया, जिसमें 11 एकड़ सरकारी जमीन पर 1200 से ज्यादा झोपड़ियों को बुलडोजर के जरिए हटाया गया.
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Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई में सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने और सख्त एक्शन लिया है. यहां के घाटकोपर–मानखुर्द रेलवे लाइन के पास करीब 11 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने 'योगी स्टाइल' यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर कार्रवाई की है. इस दौरान एक ही दिन में 1200 से ज्यादा झोपड़ियों को हटा दिया.
यह कार्रवाई मुंबई उपनगर प्रशासन की विशेष मुहिम के तहत की गई. पूरे ऑपरेशन का मार्गदर्शन जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने किया. इस दौरान प्रशासन और पुलिस की भारी मौजूदगी में अभियान को शांतिपूर्वक पूरा किया गया. बता दें कि मानखुर्द इलाके में सर्वे नंबर 1/2 (पै) की सरकारी जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध झोपड़ियां बनाई गई थीं. लंबे समय से चल रहे इस अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक ही दिन में 1200 से अधिक झोपड़ियों का निष्कासन कर जमीन खाली कराई.
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कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए DCP समीर शेख (परिमंडल-6) के नेतृत्व में भारी पुलिस तैनात की गई थी. इस अभियान में प्रशासन, पुलिस, BMC और अन्य डिपार्टमेंट्स के लगभग 400 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम शामिल रही. प्रशासन ने अपनी निगरानी में ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया.
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अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए इस अभियान के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इसके अलावा जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने चेतावनी देते हुए कहा कि साल 2011 से सैटेलाइट इमेज के जरिए अतिक्रमण पर नजर रखी जा रही है और भविष्य में भी ऐसे अवैध कब्जों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
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