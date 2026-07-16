/अधिकारी बच गए और ठेकेदार नप गए... विहान की मौत पर जांच रिपोर्ट में लीपापोती! पिता का दर्द छलका

आज से 16 दिन पहले एक 11 साल का बच्चा हंसी-खुशी सुबह घर से तैयार होकर स्कूल बस में बैठता है. दोपहर में छुट्टी के वक्त घर में मम्मी-पापा अपने इकलौते बेटे के लौटने का इंतजार करते हैं, लेकिन लौटता है उनका बेजान बच्चा. बस पर एक पीपल का पेड़ गिर गया, जिसमें बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 और बच्चे घायल हो गए. मुंबई के चेंबूर में घटी इस घटना ने देश भर के पैरेंट्स को परेशान कर दिया. अब सोचिए अपने बेटे विहान को खोने वाले बदनसीब मां-बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी. आज 16 दिन की चुप्पी के बाद उन्होंने अपना दर्द दुनिया के सामने रखा है.
30 जून को मुंबई के चेंबूर में हुए इस हादसे पर विहान के पिता गौरव श्रीवास्तव ने आज अपना गम बताया. उन्होंने कहा कि हादसा होने पर सरकार ने इसका संज्ञान लिया. बीएमसी के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया. इस पर जांच कमेटी बैठा दी गई. परिवार को लगा कि उन्हें इंसाफ मिलेगा. अधिकारी घर आकर हमें आश्वासन दे रहे थे कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. लेकिन अब जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो हमें हैरान कर रही है. रिपोर्ट में कई कमियां हैं. लगाया गया जुर्माना सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्टर पर है. गलती मानी गई है, लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया गया है. जांच समिति की पारदर्शिता पर भी सवाल हैं.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On June 30 Chembur tree-fall school bus incident, victim Vihaan's father, Gaurav Shrivastava, says, “... The report has many gaps; the penalty imposed is directed only at the contractor. While the error has been acknowledged, not everyone responsible… pic.twitter.com/BZ3hRjY50D
— ANI (@ANI) July 16, 2026
गौरव ने कहा कि BMC के अधिकारी ही BMC की जांच कर रहे हैं. इसमें कोई स्वतंत्र पैनल शामिल नहीं है. जांच के नतीजों से लगता है कि गलती पूरी तरह कॉन्ट्रैक्टर की है, फिर भी सुपरविज़न, इंस्पेक्शन और रिपोर्ट को अंतिम मंज़ूरी देने के लिए BMC ज़िम्मेदार है. उनके इंजीनियरों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा है. हमारी मांग है कि विशेषज्ञों और निष्पक्ष पक्षों वाले एक स्वतंत्र पैनल से दोबारा जांच कराई जाए. गौरव ने कहा कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम आगे कानूनी रास्तों को भी देखेंगे.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On June 30 Chembur tree-fall school bus incident, victim Vihaan's relative Sant Khare says, “Before the report was released, officials kept visiting us, and we were reassured that the government had taken notice of the matter, would take strict… pic.twitter.com/hJh8SOF9yZ
— ANI (@ANI) July 16, 2026
विहान के एक रिश्तेदार संत खरे ने कहा कि हम लोगों ने बड़ी हिम्मत करने के बाद इस मामले में अपना पक्ष रखा है. रिपोर्ट जारी होने से पहले अधिकारी हमारे घर बार-बार आ रहे थे और हमें आश्वासन दिया जा रहा था कि सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया है. सख्त कार्रवाई होगी और विहान को न्याय मिलेगा. लेकिन जैसे ही हमने मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी, हम स्तब्ध रह गए. रिपोर्ट में अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई और सारा दोष सिर्फ ठेकेदार और कंसल्टेंट पर डाल दिया.
संत खरे ने कहा कि हमारा बच्चा चला गया. किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हमारी एकमात्र इच्छा है कि उसे न्याय मिले. 11 साल का इकलौता बच्चा घर से खुशी-खुशी खेलते हुए स्कूल जाता है और उसकी लाश स्कूल से वापस आती है. हम सरकार से अपील करते हैं कि इस मुद्दे को स्वीकार करें और सख्त कार्रवाई करें.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On June 30 Chembur tree-fall school bus incident, victim Vihaan's relative Anubha Khare says, “…I request that we keep this campaign going; we shouldn't let this be suppressed if another issue arises elsewhere. We want full justice and to know the… pic.twitter.com/CLJLhrzikD
— ANI (@ANI) July 16, 2026
वहीं विहान की मामी अनुभा खरे ने कहा कि मैं लोगों से अपील करती हूं कि इस मामले को भुलाने नहीं देना है. विहान को इंसाफ दिलाना है. हम पूर्ण न्याय चाहते हैं और इस घटना के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं. शुरुआत में जब सबने आगे आकर समर्थन किया था, तब हमें लगा था कि सरकार का पूरा साथ है, लेकिन रिपोर्ट पूरी तरह गलत थी. ऐसा नहीं होना चाहिए था. यह अन्याय है. हम विहान को न्याय दिलाना चाहते हैं. वह बहुत प्रतिभाशाली, होशियार और क्रिकेट का शौकीन बच्चा था. विहान की मौत के बाद उनकी मां बेटे का क्रिकेट बैट और स्कूल बैग लेकर बैठी रही थीं. उनकी उस तस्वीर ने सभी को झकझोर दिया था.