/अधिकारी बच गए और ठेकेदार नप गए... विहान की मौत पर जांच रिपोर्ट में लीपापोती! पिता का दर्द छलका

वहीं विहान की मामी अनुभा खरे ने कहा कि मैं लोगों से अपील करती हूं कि इस मामले को भुलाने नहीं देना है. विहान को इंसाफ दिलाना है. हम पूर्ण न्याय चाहते हैं और इस घटना के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं. शुरुआत में जब सबने आगे आकर समर्थन किया था, तब हमें लगा था कि सरकार का पूरा साथ है, लेकिन रिपोर्ट पूरी तरह गलत थी. ऐसा नहीं होना चाहिए था. यह अन्याय है. हम विहान को न्याय दिलाना चाहते हैं. वह बहुत प्रतिभाशाली, होशियार और क्रिकेट का शौकीन बच्चा था. विहान की मौत के बाद उनकी मां बेटे का क्रिकेट बैट और स्कूल बैग लेकर बैठी रही थीं. उनकी उस तस्वीर ने सभी को झकझोर दिया था.