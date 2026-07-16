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अधिकारी बच गए और ठेकेदार नप गए... विहान की मौत पर जांच रिपोर्ट में लीपापोती! पिता का दर्द छलका

खिलखिलाता बच्चा स्कूल जाए और लौटे उसकी लाश, मां-बाप के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कुछ और हो. ये दुख तब और बढ़ जाता है जब इसके जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश हो. मुंबई में 16 दिन पहले हुए एक हादसे में यही हुआ. पढ़ें पूरी खबर.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 16, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:32 PM IST
अधिकारी बच गए और ठेकेदार नप गए... विहान की मौत पर जांच रिपोर्ट में लीपापोती! पिता का दर्द छलका

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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