/मुंबई BMW हादसे में स्पीड को लेकर बड़ा खुलासा, दीवार तोड़ 75 फीट नीचे गिरी कार, 3 दोस्तों ने तोड़ा दम

मुंबई के कोस्टल रोड पर रविवार की सुबह हुए खौफनाक BMW सड़क हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है. जिस लग्जरी कार ने एलिवेटेड ब्रिज की दीवार तोड़ी और 75 फीट नीचे निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी, उसकी रफ्तार होश उड़ाने वाली थी. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, गाड़ी करीब 120 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, जबकि कोस्टल रोड पर स्पीड लिमिट सिर्फ 80 किमी प्रति घंटा तय है. इस दर्दनाक हादसे ने तीन युवा कॉलेज छात्रों की जान ले ली, जबकि उनका चौथा दोस्त अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है.
ताड़देव पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के मुताबिक, जिस तरह कार बैरियर तोड़कर हवा में उछलते हुए 75 फीट नीचे गिरी, उससे लगता है कि उसकी रफ्तार करीब 120 किमी प्रति घंटा रही होगी. हालांकि, असली स्पीड का पता फॉरेंसिक जांच के बाद ही चलेगा. कोस्टल रोड की मुख्य सड़क पर रफ्तार की सीमा 80 किमी प्रति घंटा तय है. वहीं समुद्र के नीचे बनी सुरंग में स्पीड लिमिट 60 किमी और मोड़ों या रैंप पर सिर्फ 40 किमी प्रति घंटा है.
यह हादसा सुबह करीब सवा 5 बजे हुआ. उस वक्त कार में सवार चारों दोस्त साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव से घूमकर लौट रहे थे. रास्ते में एक तीखे मोड़ पर ड्राइवर का कार से संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रेलिंग तोड़ती हुई सीधे नीचे जा गिरी.
इस भयानक हादसे ने चार परिवारों की खुशियां पल भर में उजाड़ दीं. जान गंवाने वाले छात्रों में 21 साल के शनाय गज्जर (जो गाड़ी चला रहे थे), पिछली सीट पर बैठे 19 साल के आदित्य जकासनिया और 17 साल के धैर्य शेठ शामिल हैं. वहीं आगे की सीट पर बैठे 20 साल के आदित्य ओसवाल की जान तो बच गई, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हैं.
ये चारों गहरे दोस्त थे और मूल रूप से गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे. मुंबई में वे जुहू के एक फ्लैट में किराए पर साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे. शनाय और आदित्य ओसवाल जुहू के NMIMS कॉलेज में पढ़ते थे, जबकि बाकी दोनों दोस्त कुर्ला के एक आर्किटेक्चर कॉलेज के छात्र थे. जिस बीएमडब्ल्यू से यह हादसा हुआ, वह शनाय के पिता की थी, जो गुजरात के जाने-माने कारोबारी हैं.
ताड़देव पुलिस स्टेशन की सीनियर इंस्पेक्टर मीना जगताप के मुताबिक, हादसे के फौरन बाद चारों को नायर अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने तीन छात्रों को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि सिर में गंभीर चोट लगने, चेहरे पर गहरे घाव और शरीर की कई हड्डियां टूटने की वजह से तीनों की जान नहीं बचाई जा सकी.
पुलिस ने अभी एक्सीडेंटल डेथ (ADR) का मामला दर्ज किया है. जांच टीम इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि क्या छात्र शराब के नशे में थे? इसके लिए विसरा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
इसके साथ ही, आरटीओ (RTO) की टीम बुरी तरह पिचक चुकी बीएमडब्ल्यू की पूरी टेक्निकल जांच करेगी. इससे साफ होगा कि हादसा ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ या फिर अचानक कार में कोई तकनीकी खराबी (मैकेनिकल फेलियर) आ गई थी.
इस दिल दहला देने वाले हादसे ने कोस्टल रोड पर बेलगाम रफ्तार पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि अक्सर महंगी स्पोर्ट्स कारों और एसयूवी वाले लोग इस सड़क को खाली पाकर रेसिंग ट्रैक समझ लेते हैं और जमकर स्पीड लिमिट तोड़ते हैं.
साल 2024 में कोस्टल रोड के उद्घाटन के बाद से अब तक यहां सड़क हादसों में 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें रविवार तड़के खत्म हुईं इन तीन मासूम छात्रों की जिंदगियां भी शामिल हैं.