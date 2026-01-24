मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; गुस्से में महिला पर कर दिया हमला- Video

Viral Video: मुंबई के वडाला में 46 वर्षीय महिला ने फ्रोजन शोल्डर के इलाज के लिए मसाज बुक की थी. जानकारी के अनुसार, विजिट के दौरान थेरेपिस्ट का व्यवहार असहज था, जिसके कारण महिला ने सेशन कैंसिल कर दिया. आरोप है कि इससे गुस्साई थेरेपिस्ट ने महिला पर हमला किया. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर के जांच शुरू कर दी है.
Mumbai Crime: मुंबई के वडाला में एक विवादित घटना हुई जब एक ऐप-बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम करने वाली मसाज थेरेपिस्ट ने अपने क्लाइंट पर हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार, 46 वर्षीय महिला ने फ्रोजन शोल्डर के इलाज के लिए थेरेपिस्ट से सेशन बुक किया था.
पुलिस के अनुसार, महिला ने बताया कि थेरेपिस्ट का व्यवहार विजिट के दौरान असहज महसूस कराने वाला था. इसके चलते पीड़ित ने इलाज रोकने और सेशन कैंसिल करने का निर्णय लिया. आरोप है कि इस पर थेरेपिस्ट गुस्से में आ गई जिसके बाद उसने पीड़िता को गालियां दीं और फिर उस पर हमला कर दिया.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें थेरेपिस्ट और पीड़ित के बीच विवाद देखा जा सकता है. पुलिस ने पुष्टि की कि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जानकारी उन्हें मिली और तत्काल जांच शुरू की गई. वडाला पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज किया है और जांच जारी है.
Mumbai Shocker!!
A 46-year-old woman in Wadala was allegedly assaulted by an Urban Company masseuse after cancelling a home massage session over privacy & equipment concerns.
Video shows the therapist punching, scratching, hair-pulling & shoving the victim; her 18-year-old son… pic.twitter.com/AapsBK0aaL
— Megh Updates (@MeghUpdates) January 23, 2026
थेरेपिस्ट हुई फरार
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आरोपी थेरेपिस्ट पहले ही फरार हो चुकी थी. पुलिस फिलहाल आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है. पुलिस ने कहा कि हमें इस घटना की शिकायत मिली है. वीडियो की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है.
