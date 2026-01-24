Advertisement
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; गुस्से में महिला पर कर दिया हमला- Video

Viral Video: मुंबई के वडाला में 46 वर्षीय महिला ने फ्रोजन शोल्डर के इलाज के लिए मसाज बुक की थी. जानकारी के अनुसार, विजिट के दौरान थेरेपिस्ट का व्यवहार असहज था, जिसके कारण महिला ने सेशन कैंसिल कर दिया. आरोप है कि इससे गुस्साई थेरेपिस्ट ने महिला पर हमला किया. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर के जांच शुरू कर दी है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:35 AM IST
Mumbai Crime: मुंबई के वडाला में एक विवादित घटना हुई जब एक ऐप-बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम करने वाली मसाज थेरेपिस्ट ने अपने क्लाइंट पर हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार, 46 वर्षीय महिला ने फ्रोजन शोल्डर के इलाज के लिए थेरेपिस्ट से सेशन बुक किया था.

पुलिस के अनुसार, महिला ने बताया कि थेरेपिस्ट का व्यवहार विजिट के दौरान असहज महसूस कराने वाला था. इसके चलते पीड़ित ने इलाज रोकने और सेशन कैंसिल करने का निर्णय लिया. आरोप है कि इस पर थेरेपिस्ट गुस्से में आ गई जिसके बाद उसने पीड़िता को गालियां दीं और फिर उस पर हमला कर दिया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें थेरेपिस्ट और पीड़ित के बीच विवाद देखा जा सकता है. पुलिस ने पुष्टि की कि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जानकारी उन्हें मिली और तत्काल जांच शुरू की गई. वडाला पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज किया है और जांच जारी है.

 थेरेपिस्ट हुई फरार

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आरोपी थेरेपिस्ट पहले ही फरार हो चुकी थी. पुलिस फिलहाल आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है. पुलिस ने कहा कि हमें इस घटना की शिकायत मिली है. वीडियो की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है.

mumbai crime

