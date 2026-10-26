/नशे के अंधेपन में इंसानियत तार-तार: चीखती रही लाचार मां, सगे पिता ने स्काईवॉक से नीचे उछाल दिया कलेजे का टुकड़ा

मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 23 साल के पिता ने अपने ही 9 महीने के मासूम बेटे को स्काईवॉक से नीचे फेंक दिया. यह सनसनीखेज वारदात 25 अक्टूबर की रात की है. ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से मासूम गंभीर रूप से जख्मी हो गया है और उसे बेहद नाजुक हालत में सायन अस्पताल के आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी पिता जफर जहांगीर शेख को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई आरोपी की 22 साल पत्नी आरती शेख की शिकायत पर की गई है. पुलिस आरती गृहिणी हैं और अपने पति व 9 महीने के बेटे के साथ घाटकोपर रेलवे स्टेशन के पास ही रहती हैं.दोनों ने करीब दो साल पहले प्रेम विवाह किया था. हालांकि, आरती की प्रेग्नेंसी के समय से ही दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अनबन रहने लगी थी. शिकायत के मुताबिक, कपड़े बेचने का काम करने वाले जफर को व्हाइटनर सूंघकर नशा करने की लत लग चुकी थी, जिसके चलते घर में आए दिन विवाद होता रहता था.
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 25 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे आरती अपने 9 महीने के बेटे को गोद में लेकर घाटकोपर पश्चिम रेलवे स्टेशन के स्काईवॉक पर खड़ी थीं. तभी वहां नशे में धुत जफर आ धमका और बच्चे को जबरन अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा. जब आरती ने मना किया, तो जफर ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया. उसने आरती के साथ गाली-गलौज करते हुए दोनों को नीचे फेंकने की धमकी दी. आरती जब रोते हुए बच्चे को वापस मांगने लगी, तो गुस्से में आकर जफर ने मासूम को स्काईवॉक से सीधे नीचे फेंक दिया.
बच्चे के नीचे गिरते ही स्टेशन परिसर में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. आरती भागते हुए नीचे पहुंचीं, तो देखा कि उनका मासूम बेटा जमीन पर खून से लथपथ पड़ा तड़प रहा था. मां ने बच्चे को सीने से लगाया और राहगीरों से मदद की गुहार लगाई. सूचना मिलते ही घाटकोपर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे को नजदीकी राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सायन अस्पताल रेफर कर दिया, जहां वह आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.
पुलिस ने सायन अस्पताल पहुंचकर आरती का बयान दर्ज किया और आरोपी पिता जफर जहांगीर शेख के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.
(IANS के इनपुट के साथ)