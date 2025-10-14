Advertisement
trendingNow12961047
Hindi Newsदेश

मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन अब हुआ आसान, राज्य सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा तोहफा

Document Registration: मुंबई के निवासियों के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराना अब पहले से आसान हो गया है. राज्य सरकार का नया कानून राहत लेकर आया है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन अब हुआ आसान, राज्य सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा तोहफा

Mumbai News: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री (Minister of Revenue of Maharashtra) चंद्रशेखर बावनकुले (Chandrashekhar Bawankule) ने मुंबई और मुंबई उपनगरों के नागरिकों, व्यापारियों और कंपनी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है. अब महानगर के लोग अपने क्षेत्र की सीमा के बिना शहर के किसी भी स्टाम्प ऑफिस में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इस फैसले से पंजीकरण प्रक्रिया आसान और तेज होगी, जिससे लोगों का वक्त बचेगा और परेशानी भी कम होगी.

राहत भरा फैसला
पहले नागरिकों को अपने इलाके के स्टाम्प ऑफिस में ही डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने पड़ते थे, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है. मुंबई शहर और उपनगरों के निवासी अब संपत्ति समझौते, किराया समझौते, उत्तराधिकार से संबंधित दस्तावेज और दूसरे अहम दस्तावेजों का पंजीकरण मुंबई के 6 स्टाम्प ऑफिसेस बोरीवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई शहर, स्टाम्प कलेक्टर कार्यालय (कार्यान्वयन एक और दो), और पुराने कस्टम हाउस के पास स्थित प्रधान स्टाम्प ऑफिस में से किसी में भी करा सकेंगे.

कानून पर लगी मुहर
इस सुधार से न सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस में तेजी आएगी, बल्कि दफ्तरों में भीड़ और बेवजह की देरी कम होगी. नागरिकों को अब अपने इलाके के दफ्तर तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनकी सुविधा बढ़ेगी. इस फैसले को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी राजपत्र भी जारी किया है, जो इस बदलाव को औपचारिक रूप देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिवाली का तोहफा
राजस्व विभाग का ये कदम मुंबईवासियों के लिए दिवाली के मौके पर एक बड़ा तोहफा है. डिपार्टमेंट ने कहा कि यह सुधार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक अहम कदम है.

आसान होगी प्रक्रिया
डिपार्टमेंट ने कहा कि इससे लोगों को कॉम्पलिकेटेड प्रॉसेसेज का सामना नहीं करना पड़ेगा. इससे उनके वक्त और संसाधन दोनों की बचत होगी. इस फैसले से व्यापारियों और आम नागरिकों को डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन में होने वाली परेशानियों से आजादी मिलेगी.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

mumbaiMaharashtraDocument Registration

Trending news

बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित