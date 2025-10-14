मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन अब हुआ आसान, राज्य सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा तोहफा

Mumbai News: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री (Minister of Revenue of Maharashtra) चंद्रशेखर बावनकुले (Chandrashekhar Bawankule) ने मुंबई और मुंबई उपनगरों के नागरिकों, व्यापारियों और कंपनी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है. अब महानगर के लोग अपने क्षेत्र की सीमा के बिना शहर के किसी भी स्टाम्प ऑफिस में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इस फैसले से पंजीकरण प्रक्रिया आसान और तेज होगी, जिससे लोगों का वक्त बचेगा और परेशानी भी कम होगी.

राहत भरा फैसला

पहले नागरिकों को अपने इलाके के स्टाम्प ऑफिस में ही डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने पड़ते थे, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है. मुंबई शहर और उपनगरों के निवासी अब संपत्ति समझौते, किराया समझौते, उत्तराधिकार से संबंधित दस्तावेज और दूसरे अहम दस्तावेजों का पंजीकरण मुंबई के 6 स्टाम्प ऑफिसेस बोरीवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई शहर, स्टाम्प कलेक्टर कार्यालय (कार्यान्वयन एक और दो), और पुराने कस्टम हाउस के पास स्थित प्रधान स्टाम्प ऑफिस में से किसी में भी करा सकेंगे.

कानून पर लगी मुहर

इस सुधार से न सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस में तेजी आएगी, बल्कि दफ्तरों में भीड़ और बेवजह की देरी कम होगी. नागरिकों को अब अपने इलाके के दफ्तर तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनकी सुविधा बढ़ेगी. इस फैसले को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी राजपत्र भी जारी किया है, जो इस बदलाव को औपचारिक रूप देता है.

दिवाली का तोहफा

राजस्व विभाग का ये कदम मुंबईवासियों के लिए दिवाली के मौके पर एक बड़ा तोहफा है. डिपार्टमेंट ने कहा कि यह सुधार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक अहम कदम है.

आसान होगी प्रक्रिया

डिपार्टमेंट ने कहा कि इससे लोगों को कॉम्पलिकेटेड प्रॉसेसेज का सामना नहीं करना पड़ेगा. इससे उनके वक्त और संसाधन दोनों की बचत होगी. इस फैसले से व्यापारियों और आम नागरिकों को डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन में होने वाली परेशानियों से आजादी मिलेगी.

(इनपुट-आईएएनएस)