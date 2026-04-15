Mumbai Drugs Case: जहां खुलेआम बांटे जा रहे थे ड्रग्स, क्या वहां मौजूद थे ओरी? दो मौतों के बाद एक्शन में मुंबई पुलिस

Mumbai Drugs Overdose: मुंबई के गोरेगांव में स्थित नेस्को में हुए ड्रग्स ओवरडोज मामले की जांच तेज हो गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस कार्यक्रम में शामिल कुल 20 से 22 युवक-युवतियां तीन अलग-अलग ग्रुप में आए थे. अब तक पुलिस 12 लोगों के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है और पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है. इस मामले में सोशल मीडिया पर चर्चित शख्स ओरी की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठे हैं.

क्या पार्टी में मौजूदा थे ओरी?

पुलिस फिलहाल ओरी की मौजूदगी की पुष्टि करने में जुटी हुई है. ओरी अक्सर बॉलीवुड सितारों और उनके बच्चों के साथ पार्टियों में नजर आते हैं, इसलिए जांच एजेंसियां इस एंगल को भी खंगाल रही हैं. इसी बीच पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई आनंद पटेल और रौनक खंडेलवाल से पूछताछ के बाद की गई है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का मुख्य फोकस अब ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन तक पहुंचने पर है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कॉन्सर्ट तक नशीले पदार्थ कैसे पहुंचे. फिलहाल, इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले युवाओं के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की सात टीमें अलग-अलग एंगल से जांच में जुटी हुई हैं.

दो छात्रों की हो गई थी ड्रग्स से मौत

गौरतलब है कि साउथ मुंबई के एक जाने-माने बिजनेस कॉलेज में संगीत और जश्न की एक रात दुखद घटना में बदल गई, जब दो छात्रों की कथित तौर पर ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई और उनके दो सहपाठियों को कथित तौर पर ड्रग्स बांटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया.

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पुलिस के अनुसार, मरने वाले दोनों छात्र एक जाने-माने बिजनेस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और साउथ मुंबई के एक हॉस्टल में रह रहे थे. इनमें से एक दिल्ली और दूसरा लखनऊ से था. 11 अप्रैल को गोरेगांव ईस्ट में एक 'रेव-स्टाइल' कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर ड्रग्स का ओवरडोज लेने से उनकी मौत हो गई थी. उनका एक सहपाठी बच गया और फिलहाल मुंबई के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

विपक्ष ने बोला हमला

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, "गोरेगांव के NESCO कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में, खुलेआम शराब और ड्रग्स का सेवन किया जा रहा था. पुलिस और सरकारी तंत्र तब तक इनएक्टिव रहे, जब तक ड्रग्स के इस्तेमाल से दो लोगों की जान नहीं चली गई. अब, बस कार्रवाई का दिखावा शुरू हुआ है. लेकिन मुंबई के एक हिस्से में 4,000–5,000 युवाओं की ड्रग पार्टी का पता लगाने में पुलिस कैसे नाकाम रही.'