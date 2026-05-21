ईद से पहले मुंबई में 'महासंग्राम'! 600 करोड़ की रेलवे जमीन से क्यों हटाए जा रहे 500 घर? जानें Inside Story

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने अतिक्रमण हटाने वाली टीमों पर पत्थर, बर्तन और अन्य सामान फेंकना शुरू कर दिया. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस झड़प में सात पुलिसकर्मी और छह प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जबकि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया.
Trending Photos
बांद्रा स्टेशन के पास स्थित गरीब नगर में बुधवार सुबह का माहौल अचानक बदल गया. आम दिनों की तरह लोग अपने काम में लगे थे, तभी इलाके में रेलवे के बुलडोजर, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी पहुंचने लगे. देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई. वेस्टर्न रेलवे ने यहां बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान रेलवे की जमीन पर बनी झुग्गियों और कई अवैध ढांचों को तोड़ा जाने लगा. अधिकारियों के मुताबिक जिस जमीन को खाली कराया जा रहा है उसकी अनुमानित कीमत करीब 600 करोड़ रुपये है.
रेलवे का कहना है कि वर्षों से यहां बस्ती लगातार फैलती चली गई और अब हालात ऐसे हो गए थे कि कई निर्माण रेलवे ट्रैक और ओवरहेड बिजली लाइनों के बेहद करीब पहुंच चुके थे. बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर बहुमंजिला ढांचे फुटओवर ब्रिज की ऊंचाई तक पहुंच गए थे. रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ने का खतरा था और यात्रियों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन चुकी थी. यही वजह है कि प्रशासन ने इस इलाके को खाली कराना जरूरी बताया. रेलवे का दावा है कि बांद्रा स्टेशन के आसपास भविष्य में होने वाले विस्तार और दूसरी परियोजनाओं के लिए यह जमीन काफी अहम मानी जा रही है.
अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से इस इलाके को खाली कराने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कानूनी मामलों की वजह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी. रेलवे ने जानकारी दी कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत बेदखली की प्रक्रिया कई साल पहले शुरू हो चुकी थी. 27 नवंबर 2017 को बेदखली के आदेश भी जारी किए गए थे. इसके बाद मामला अदालत पहुंच गया. पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया. कानूनी प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण कार्रवाई टलती रही, लेकिन अब रेलवे ने एक बार फिर अभियान तेज कर दिया है.
हाल ही में 29 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे को अवैध अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी. बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी इस आदेश पर रोक नहीं लगी. हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त सर्वेक्षण में पुनर्वास या वैकल्पिक आवास के योग्य पाए गए लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे. रेलवे के अनुसार, करीब 500 झुग्गियों और ढांचों को तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है, जबकि लगभग 100 ऐसे घरों को फिलहाल छोड़ा गया है जिन्हें पुनर्वास के लिए पात्र माना गया है. रेलवे का कहना है कि खाली कराई जा रही जमीन का इस्तेमाल बांद्रा स्टेशन के बड़े विस्तार और रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया जाएगा.
अभियान के दौरान किसी भी तरह के विरोध या हिंसा से निपटने के लिए इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई. करीब 400 पुलिसकर्मियों के साथ GRP और RPF के 400 जवान तैनात किए गए. इसके अलावा रेलवे के करीब 200 अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे. स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए गरीब नगर की ओर जाने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया गया. इनमें BMC स्काईवॉक, चर्चगेट एंड का पैदल पुल और विरार एंड फुटओवर ब्रिज का निकास शामिल था. बुलडोजरों की आवाज और टूटते घरों के बीच इलाके में अफरातफरी का माहौल देखने को मिला. कई परिवार अपना सामान समेटते नजर आए, जबकि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं खुले आसमान के नीचे बैठी दिखाई दीं. इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा, लेकिन रेलवे का कहना है कि यह कार्रवाई शहर के भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जा रही है.
बांद्रा स्टेशन और बांद्रा टर्मिनस के आसपास बुधवार को हालात पूरी तरह अस्त-व्यस्त नजर आए. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के चलते कई सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. हालात ऐसे हो गए कि कई रेल यात्रियों को अपने भारी सामान के साथ पैदल ही स्टेशन तक पहुंचना पड़ा, क्योंकि वाहनों का रास्ता बदल दिया गया था. शुरुआत में बुधवार सुबह तक कार्रवाई शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. अधिकारियों की टीम जब बांद्रा ईस्ट स्काईवॉक के पास बने एक कथित अवैध धार्मिक ढांचे को हटाने पहुंची, तभी विरोध तेज हो गया. प्रशासन का दावा है कि वहां एक निजी टेलीकॉम टावर भी गैरकानूनी तरीके से लगाया गया था.
देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा. पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने अतिक्रमण हटाने वाली टीमों पर पत्थर, बर्तन और अन्य सामान फेंकना शुरू कर दिया. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस झड़प में सात पुलिसकर्मी और छह प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जबकि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया. घटना के बाद निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने जैसी धाराओं में FIR दर्ज की गई है. घायलों को भाभा अस्पताल और वीएन देसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें एक पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया है, हालांकि दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख ने साफ कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मुंबई के बांद्रा स्थित गरीब नगर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर इलाके में भारी नाराजगी और बेचैनी देखने को मिल रही है. यहां रहने वाले कई परिवारों का कहना है कि वे दशकों से इस बस्ती में रह रहे थे और उनके पास घर टैक्स, पानी के बिल और बीएमसी से जारी अधिकृत बिजली कनेक्शन जैसे दस्तावेज भी मौजूद हैं. इसके बावजूद उन्हें या तो बहुत कम समय में घर खाली करने को कहा गया या फिर बिना किसी ठोस पुनर्वास व्यवस्था के बुलडोजर चला दिए गए. कार्रवाई के दौरान बेहद भावुक सीन दिखाई दिए. तेज गर्मी के बीच महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और यहां तक कि नवजात शिशुओं के साथ परिवार अपने टूटे घरों से बचाया गया सामान सड़क किनारे लेकर बैठे नजर आए. कई लोगों की आंखों में आंसू थे, तो कई गुस्से में सरकार और प्रशासन के खिलाफ सवाल उठा रहे थे.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब 27 मई को ईद का त्योहार आने वाला है और इलाके में इसकी तैयारियां चल रही थीं. लोगों का आरोप है कि त्योहार से ठीक पहले घर टूटने से उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. स्थानीय लोगों ने इस बात की भी मांग की है कि सरकार पहले प्रभावित परिवारों को मुआवजा या वैकल्पिक आवास दे, उसके बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई करे. हालांकि प्रशासन और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान रेलवे सुरक्षा और विकास परियोजनाओं के लिए जरूरी है. अधिकारियों के मुताबिक दूसरे दिन के अंत तक करीब 60 प्रतिशत ढहाने का काम पूरा हो चुका था. पश्चिम रेलवे ने साफ किया है कि कड़ी सुरक्षा के बीच यह अभियान 23 मई तक जारी रहेगा.
यह भी पढ़ेंः 4 दिनों में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स... सरकार को टक्कर दे रही कॉकरोच जनता पार्टी
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.