/फैशन डिजाइनर की बेटी के साथ रिश्तेदार ने की छेड़छाड़, गिरफ्तार हुआ आरोपी; POCSO के तहत केस दर्ज

Mumbai Crime News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की मर्यादा और बच्चों की सुरक्षा, दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुंबई के एक फैशन डिजाइनर की 12 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर उसके ही रिश्तेदार ने कई बार अश्लील हरकत की. पीड़िता के परिवार की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी फरमान अंसारी को कोलकाता से गिरफ्तार किया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते स्थानीय अदालत ने मुंबई पुलिस को ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस को खाली हाथ मुंबई लौटना पड़ा.
पुलिस शिकायत के मुताबिक, कथित घटनाओं की शुरुआत 22 मई 2025 से हुई. आरोप है कि पहली बार आरोपी ने बच्ची के साथ अनुचित हरकत की और उसे किसी से कुछ भी न बताने की धमकी दी. इसके बाद नवंबर 2025 में एक पारिवारिक शादी के दौरान कोलकाता में दोबारा कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई. वहीं मार्च 2026 में रमजान ईद के दौरान भी आरोपी पर बच्ची के साथ अशोभनीय हरकत करने का आरोप है.
बताया जा रहा है कि आरोपी फरमान अंसारी, पीड़िता के मामा का साला है. परिवार के बेहद करीबी सदस्य पर लगे इन आरोपों ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है. शिकायत के अनुसार, लगातार हुई इन कथित घटनाओं और धमकियों के कारण बच्ची लंबे समय तक मानसिक तनाव और डर में रही. बाद में उसने हिम्मत जुटाकर परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.
जांच के दौरान मुंबई पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे कोलकाता से गिरफ्तार भी किया. हालांकि, स्थानीय अदालत ने ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार करते हुए आरोपी को निर्देश दिया कि वह 28 तारीख से पहले मुंबई की संबंधित अदालत में पेश हो. इसके चलते मुंबई पुलिस आरोपी को साथ लाए बिना वापस लौट गई. जानकारी के अनुसार, आरोपी फरमान अंसारी टीएमसी के पूर्व नगरसेवक रहमत अंसारी का बेटा है. हालांकि, मामले की जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा.
यह मामला केवल एक आपराधिक जांच नहीं, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब परिवार से जुड़ा एक करीबी व्यक्ति ही भरोसे को तोड़ने के आरोपों के घेरे में हो, तब बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? वहीं, गिरफ्तारी के बाद भी ट्रांजिट रिमांड न मिलना कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है. फिलहाल सभी की नजरें आरोपी की मुंबई की अदालत में पेशी और मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं.
NOTE:
अगर किसी बच्चे के व्यवहार में अचानक डर, चुप्पी, घबराहट या किसी रिश्तेदार से मिलने से परहेज जैसे बदलाव दिखें, तो उसे नजरअंदाज न करें. समय पर संवाद और कानूनी मदद किसी बच्चे को लंबे मानसिक आघात से बचा सकती है.