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फैशन डिजाइनर की बेटी के साथ रिश्तेदार ने की छेड़छाड़, गिरफ्तार हुआ आरोपी; POCSO के तहत केस दर्ज

Mumabi Child Abuse: मुंबई में एक फैशन डिजाइनर के रिश्तेदार ने उसकी 12 साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत की. मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jul 15, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:04 PM IST
फैशन डिजाइनर की बेटी के साथ रिश्तेदार ने की छेड़छाड़, गिरफ्तार हुआ आरोपी; POCSO के तहत केस दर्ज

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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