मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों के खिलाफ FIR

FIR Against TISS Students: मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कई स्टूडेंट्स पर ट्रोम्बे पुलिस ने केस दर्ज किया है, क्योंकि छात्रं पर जीएन साईबाबा की बरसी पर इवेंट ऑर्गेनाइज करने का आरोप है.
Mumbai News: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के 12 से ज्यादा छात्रों पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा (GN Saibaba) की बरसी पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस ने बताया कि कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है, जबकि कई छात्रों के लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं.
कैंपस में कैंडल इवेंट
ये घटना रविवार 12 अक्टूबर 2025 की शाम की है, जब टीआईएसएस के कुछ छात्रों ने कैंपस में इकट्ठा होकर मोमबत्तियां जलाईं और साईबाबा के पोस्टर लगाए. बताया जा रहा है कि ये इवेंट उनकी 'डेथ एनिवर्सरी' के मौके पर आयोजित किया गया था.
FIR के बाद जांच शुरू
घटना के बाद ट्रोम्बे पुलिस स्टेशन (Trombay Police Station) ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, स्टूडेंट्स पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ कैंपस में बिना इजाजत सभा आयोजित की, बल्कि इस दौरान कुछ छात्रों ने उमर खालिद (Umar Khalid) और शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के सपोर्ट में नारे भी लगाए. दोनों 2020 दिल्ली हिंसा की साजिश के मामले में पिछले 5 सालों से जेल में बंद हैं.
वीडियो फुटेज की चेकिंग
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिन छात्रों के नाम सामने आए हैं, उनमें कुछ मौजूदा स्टूडेंट्स हैं, जबकि कुछ पुराने छात्र भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस ने इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद मोबाइल और कैमरा फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है. जांच टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि कार्यक्रम की योजना किसने बनाई थी और क्या इसका किसी बड़े संगठन से कोई कनेक्शन है.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
उधर, सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे कानून व्यवस्था का उल्लंघन कह रहे हैं. फिलहाल, ट्रोम्बे पुलिस की टीम जांच में जुटी है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और छात्रों से पूछताछ की जा सकती है. ये मामला अब मुंबई के शैक्षणिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का अहम विषय बन गया है.
(इनपुट-आईएएनएस)
