मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल

Mumbai Fire: मुंबई में मंगलवार देर रात लगभग 1 बजे के करीब एमजी कंपलेक्स स्थित रहेजा रेजिडेंसी में दसवीं मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को वाशी के एमजीएम हॉस्पिटल और फॉर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. इस हादसे से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.

अस्पताल में भर्ती हुए घायल

बता दें कि घटना में घायल लोगों को घायलों को वाशी के एमजीएम हॉस्पिटल और फॉर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. मृतकों में एक 5 से 7 वर्ष की बच्ची और एक 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी शामिल हैं. दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें आग के कारणों की जांच में जुटी हैं.

आग का तांडव

जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले दसवीं मंजिल पर लगी और देखते ही देखते यह 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई. इस दौरान 6 घरों को अपनी चपेट में लेने वाली आग ने भारी तबाही मचाई. हादसे में कुल 14 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 4 की मौत हो गई. मृतकों में एक व्यक्ति दसवीं मंजिल का था, जबकि शेष तीन 12वीं मंजिल के रहवासी थे. घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार अस्पतालों में चल रहा है.

लोगों में बढ़ी दहशत

वाशी डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त आदिनाथ बुधवंत ने बताया,' आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. कुल 14 लोग इस हादसे में फंसे थे, जिनमें से चार की मौत हो गई. आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है.' उन्होंने आगे कहा कि प्रारंभिक जांच में आग का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और इसकी गहन जांच की जा रही है. स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच सके. दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के कारण स्थिति को और बिगड़ने से रोका गया. इस हादसे ने इलाके में दहशत फैला दी है और रहवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है. ( इनपुट-आईएएनएस)

FAQ

आग कहां लगी और कब?

मुंबई के एमजी कंपलेक्स स्थित रहेजा रेजिडेंसी में मंगलवार देर रात करीब 1 बजे दसवीं मंजिल पर आग लगी.

आग लगने का कारण क्या था?

आग लगने का कारण क्या था अभी तक स्पष्ट नहीं है. पुलिस और दमकल विभाग जांच कर रहे हैं.