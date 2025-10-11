कितने करोड़ में बनी मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मुंबईकरों को मिली नई लाइफलाइन

Mumbai Metro Line: मुंबई में कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज ​​कॉरिडोर वाली मुंबई मेट्रो लाइन 3 गुरुवार 8 अक्टूबर 2025 को पूरी तरह से चालू हो गई. यह शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है. बता दें कि पीएम मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया था. इसकी सुविधा से शहर में लोगों के लिए यातायत और भफी बेहतर होगी. साथ ही मुंबई के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा.

मेट्रो लाइन 3 की विशेषताएं

मुंबई की इस मेट्रो लाइन 3 की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है, जिसमें 27 स्टेशन हैं. इनमें से 26 स्टेशन अंडरग्राउंड है और 1 स्टेशन जमीन पर है. इस मेट्रो लाइन का निर्माण जापान की मदद से किया गया है, जिसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने 354,132 मिलियन येन का लोन दिया है. वहीं इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 680,692 मिलियन येन (12200 करोड़ रुपये) है.

यात्रियों के लिए सुविधाएं

बता दें कि मेट्रो लाइन 3 में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं हैं, जिनमें महिलाओं के लिए स्पेशल कोच, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल प्लेटफॉर्म और सुरक्षा के लिए एडवांस सर्विलेंस सिस्टम शामिल हैं. इस मेट्रो लाइन पर न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 70 रुपये होगा. मुंबई में मेट्रो लाइन 3 के शुरू होने से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगी. इस रेल सर्विस से साउथ और नॉर्थ मुंबई की दूरी 45 मिनट रह जाएगी.



Add Zee News as a Preferred Source

पीएम ने की प्रशंसा

पीएम मोदी ने इस अंडरग्राउंड मेट्रो को विकासशील भारत का जीवंत प्रतीक बताया. साथ ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट के निर्माण को पूरा करने के लिए इंजीनियरों और श्रमिकों की प्रशंसा भी की. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन के निर्माण पर गर्व व्यक्त किया. उन्होंने जापान सरकार और JICA को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया.

FAQ

मेट्रो लाइन 3 की कुल लंबाई कितनी है?

मेट्रो लाइन 3 की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है.

मेट्रो लाइन 3 में कितने स्टेशन हैं?

मेट्रो लाइन 3 में 27 स्टेशन हैं, जिनमें से 26 भूमिगत हैं और एक जमीन पर है.