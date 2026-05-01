तरबूज बना मौत की वजह या फिर कुछ और? मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि, जांच में जुटी पुलिस

Mumbai Watermelon Death: मुंबई के पायधोनी इलाके में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध मौत के मामले ने सनसनी फैला दी है. शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग को मौत की वजह बताया गया है. हालांकि, मौत के सटीक कारण और जहर के प्रकार की पुष्टि के लिए सभी विसरा सैंपल कलिना स्थित फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि तरबूज में कोई जहरीला तत्व था या किसी अन्य कारण से यह घटना हुई. मृतकों में 40 वर्षीय पति, 35 वर्षीय पत्नी और उनकी दो बेटियां शामिल हैं. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है.

तरबूज खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

पुलिस के अनुसार, घटना 25 अप्रैल की रात की है. परिवार के कुल नौ सदस्यों ने रात करीब 10:30 बजे एक साथ खाना खाया था. इसके बाद रिश्तेदार अपने-अपने घर चले गए. देर रात करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच परिवार के चारों सदस्यों ने तरबूज खाया. अगली सुबह यानी 26 अप्रैल को करीब 5:30 से 6 बजे के बीच चारों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें उल्टी, दस्त और तेज कमजोरी की शिकायत हुई. शुरुआत में परिवार के डॉक्टर ने उनका इलाज किया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

इलाज के दौरान एक-एक कर गई जान

इलाज के दौरान सबसे पहले छोटी बेटी जैनब की सुबह करीब 10:15 बजे मौत हो गई. इसके बाद रात करीब 10:30 बजे पिता अब्दुल्ला दोकाडिया ने दम तोड़ दिया. बाद में पत्नी नसरिन दोकाडिया और बड़ी बेटी आयशा की भी इलाज के दौरान मौत हो गई. डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई, जिसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि मिली है. हालांकि, अंतिम कारण हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा.

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जांच में जुटी पुलिस

पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि परिवार ने तरबूज कहां से खरीदा था. अधिकारियों का कहना है कि उसी विक्रेता से अन्य लोगों ने भी फल खरीदा हो सकता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि क्या और लोग भी प्रभावित हुए हैं. साथ ही, पुलिस ने मृतकों के विसरा सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं. जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत (एडी) का मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच जारी है.

क्या सिर्फ तरबूज ही वजह?

परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को बताया कि परिवार ने रात में पहले बिरयानी खाई थी और बाद में तरबूज खाया था. ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि फूड पॉइजनिंग किस खाद्य पदार्थ से हुई. विशेषज्ञों का कहना है कि दूषित भोजन या पानी के सेवन से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मतली जैसी समस्याएं होती हैं. गर्मी के मौसम में कटे हुए फलों को लंबे समय तक खुला रखने से बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं.

देश में ऐसे मामलों ने बढ़ाई चिंता

इस घटना के बीच झारखंड के गिरिडीह जिले में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां गोलगप्पे और चाट खाने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य लोग बीमार हो गए. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इस बीच, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में खाने-पीने की चीजों को लेकर विशेष सावधानी बरतें. खुले में रखे खाद्य पदार्थों से बचें और केवल ताजा व स्वच्छ भोजन का ही सेवन करें.