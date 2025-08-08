Online Fraud: फेसबुक पर 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवा दिए 9 करोड़ रुपए

Womens trapped 80 year old man online duped rs 9 crore: सोशल मीडिया पर आए दिन ठगी के नए-नए मामले सामने आते रहते हैं. ऐसे में हर किसी को ऑन-लाइन फ्रॉड से सावधान रहना चाहिए. अब मुंबई में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग से कथित तौर पर 4 महिलाओं द्वारा ऑनलाइन 9 करोड़ की ठगी करने का मामला सामने आया है. इस केस में बुजुर्ग से कविता, दीनाज, जैस्मीन और शारवी नाम की महिलाओं ने अलग-अलग ट्रांजिक्शन में 9 करोड़ रुपए ले लिए. हालांकि ये सभी नाम एक ही महिला के हो सकते हैं.

प्यार और झूठी मजबूरियों के नाम पर, इस बुजुर्ग शख्स ने 21 महीनों के दौरान 734 अलग-अलग लेनदेन किए. हर ट्रांजिक्शन के साथ उसकी जमा-पूंजी लगभग ₹8.7 करोड़ रुपये धीरे-धीरे खत्म होती गई. वह एक के बाद दूसरी, तीसरी और चौथी महिला के जाल में फंसता गया, जो उसकी भावनाओं का फायदा उठा रही थीं. इस पूरी प्रक्रिया में वह अपनी जिंदगी भर की कमाई लगभग 9 करोड़ रुपये गंवा बैठा. जो सपना उसने प्यार का देखा था, वह उसके लिए बर्बादी और धोखे का कारण बन गया.

अप्रैल 2023 से शुरू हुई धोखाधड़ी

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक धोखाधड़ी का ये मामला अप्रैल 2023 से शुरू हो चुका था.दो साल तक ऑनलाइन ट्रांजिक्शन के माध्यम से बुजुर्ग शख्स ने इन महिलाओं ने कुल 734 ट्रांजिक्शन किए और 9 करोड़ रुपए की ठगी की. ये मामला तब शुरू हुआ जब फेसबुक पर इस बुजुर्ग शख्स की मुलाकात शारवी नाम की महिला से हुआ. इस महिला ने दावा किया कि वह अपने पति से अलग हो चुकी है और अपने बच्चों के मेडिकल खर्चों के लिए पैसे मांगे. इसके बाद 3 अन्य महिलाओं जिनके नाम कविता, दीनाज, और जैस्मीन थे उन्होंने भी व्हाट्सएप के जरिए बुजुर्ग शख्स से संपर्क किया.सभी ने अलग-अलग बहानों से बुजुर्ग से फाइनेंशियली हेल्प मांगी.

शारवी के बाद हुई दीनाज की एंट्री

इन महिलाओं की धोखाधड़ी तब और बढ़ गई जब दीनाज ने पीड़ित बुजुर्ग को बताया कि शारवी की मौत हो गई है और उसने उसके अस्पताल के खर्चों को कवर करने के लिए पैसे की मांग की. उसने बुजुर्ग शख्स को धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वह आत्महत्या कर लेगी. जनवरी 2025 तक, उस व्यक्ति ने अपनी सारी बचत खत्म कर दी थी, और उसने कुल 8.7 करोड़ रुपये का भुगतान किया. फिर उसने अपने बेटे और बहू से पैसे उधार लिए, और भुगतान जारी रखा जब तक कि उसके बेटे को शक नहीं हुआ और उसने हस्तक्षेप नहीं किया.

कविता की एंट्री के साथ शुरू हुआ अश्लील मैसेज का दौर

अभी शारवी पीड़ित बुजुर्ग के साथ चैट पर दोस्ती जारी ही थी कि इस बीच एक और कविता नाम की महिला की एंट्री होती है. कविता ने पीड़ित शख्स को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और बताया कि शारवी ने उनका नंबर उसे दिया है. कविता ने इधर-उधर की बात न करके सीधे मुद्दे पर बात की और कहा कि वो उनसे दोस्ती करना चाहती है और इसके बाद उसने पीड़ित शख्स को कुछ अश्लील मैसेज भेजे. बुजुर्ग ने कविता के ऑफर को नहीं छोड़ा और फिर वही कहानी पहले नजदीकियां फिर हमदर्दी और फिर बीमार बच्चों के इलाज के लिए पैसों की मांग.बुजुर्ग ने कविता को भी पैसे देने शुरू कर दिये.

जैस्‍मीन नाम की महिला की एंट्री उसने भी बुजुर्ग को लूटा

बुजुर्ग शख्स को अब एक जैस्मीन नाम की महिला का व्हाट्सएप मैसेज आया और उसने खुद को दिनाज की दोस्त बताया और पीड़ित शख्स से मदद की गुहार लगाई. पीड़ित बुजुर्ग ने उसे भी पैसे भेजे. इस दौरान जब पीड़ित बुजुर्ग की पूरी बचत खत्म हो गई तो उसने अपनी बहू से 2 लाख रुपए उधार लिए लेकिन डिमांड खत्म नहीं हुईं. अब बुजुर्ग के बेटे को शक होने लगा कि आखिरकार पिता जी पैसों का क्या कर रहे हैं?

बेटे ने पिता से पूछा तो पता चली सच्चाई

जब बेटे ने पिता से पूरा मामला पूछा तब बुजुर्ग ने बेटे को सच्चाई बताई तो पैरों तले जमीन खिसक गई. जब बेटे ने बताया कि उनके साथ कोई ठगी कर रहा है तो बुजुर्ग को गहरा सदमा लगा और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा. अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि बुजुर्ग को डिमेंशिया (याददाश्त और सोचने-समझने की समस्या) की बीमारी हो चुकी है. 22 जुलाई 2025 को बुजुर्ग ने साइबर हेल्पलाइन ‘1930' पर कॉल कर अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवाई. 6 अगस्त को कंट्रोल रूम पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत पर इस मामले की FIR दर्ज की गई.

