BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान; क्या बदलेगी मायानगरी की सियासत?

Mumbai BJP Chief: देश का आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भाजपा को नया अध्यक्ष मिल गया है. पार्टी ने अंधेरी (पश्चिम) के विधायक अमित साटम को अपनी मुंबई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि पार्टी को आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में नियंत्रण हासिल करने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा,'आशीष शेलार को कैबिनेट मेंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद मुंबई इकाई के लिए नया अध्यक्ष की नियुक्ति जरूरी हो गई थी.' मुख्यमंत्री ने आगे कहा,'महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में राज्य स्तर पर हुई चर्चा के बाद, अमित साटम को इस पद के लिए चुना गया है.' उन्होंने आगे कहा कि सीनियर नेताओं के समर्थन से भाजपा का टार्गेट BMC चुनावों में नए कीर्तिमान स्थापित करना है.

क्या बोले भाजपा नए मुंबई अध्यक्ष साटम?

साटम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुंबईकरों की सुरक्षा और सुरक्षित माहौल उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा,'मुंबई लगातार तरक्की कर रही है लेकिन हमारी कोशिश होगी कि यहां के नागरिकों की भलाई और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महायुति का भगवा झंडा बीएमसी (मुंबई नगर निगम) पर लहराए और महायुति का मेयर चुना जाए.' साटम ने यह भी आरोप लगाया कि 1997 से 2022 के बीच बीएमसी में करीब 3 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने वादा किया कि भविष्य में नगर निगम के कामकाज में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी.

कौन हैं मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम

अमीत साटम 49 साल के हैं और मुंबई के अंधेरी वेस्ट से लगातार तीन बार विधायक चुने गए हैं. उनका जन्म 15 अगस्त 1976 को हुआ था. उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में बीए और महात्मा गांधी मिशन इंस्टिट्यूट, मुंबई से एमएमएस (पर्सनल) की पढ़ाई की है.