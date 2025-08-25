BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान; क्या बदलेगी मायानगरी की सियासत?
Advertisement
trendingNow12896502
Hindi Newsदेश

BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान; क्या बदलेगी मायानगरी की सियासत?

Who is Amit Satam: बृहन्मुंबई नगर निगम यानी BMC के चुनाव से पहले भाजपा ने पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान किया है. आशीष शेलार के बाद अब अमित साटम को मुंबई भाजपा नया अध्यक्ष बनाया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान; क्या बदलेगी मायानगरी की सियासत?

Mumbai BJP Chief: देश का आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भाजपा को नया अध्यक्ष मिल गया है. पार्टी ने अंधेरी (पश्चिम) के विधायक अमित साटम को अपनी मुंबई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि पार्टी को आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में नियंत्रण हासिल करने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा,'आशीष शेलार को कैबिनेट मेंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद मुंबई इकाई के लिए नया अध्यक्ष की नियुक्ति जरूरी हो गई थी.' मुख्यमंत्री ने आगे कहा,'महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में राज्य स्तर पर हुई चर्चा के बाद, अमित साटम को इस पद के लिए चुना गया है.' उन्होंने आगे कहा कि सीनियर नेताओं के समर्थन से भाजपा का टार्गेट BMC चुनावों में नए कीर्तिमान स्थापित करना है.

यह भी पढ़ें: 'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार, इस बयान पर कसा तंज

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले भाजपा नए मुंबई अध्यक्ष साटम?

साटम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुंबईकरों की सुरक्षा और सुरक्षित माहौल उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा,'मुंबई लगातार तरक्की कर रही है लेकिन हमारी कोशिश होगी कि यहां के नागरिकों की भलाई और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महायुति का भगवा झंडा बीएमसी (मुंबई नगर निगम) पर लहराए और महायुति का मेयर चुना जाए.' साटम ने यह भी आरोप लगाया कि 1997 से 2022 के बीच बीएमसी में करीब 3 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने वादा किया कि भविष्य में नगर निगम के कामकाज में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी.

कौन हैं मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम

अमीत साटम 49 साल के हैं और मुंबई के अंधेरी वेस्ट से लगातार तीन बार विधायक चुने गए हैं. उनका जन्म 15 अगस्त 1976 को हुआ था. उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में बीए और महात्मा गांधी मिशन इंस्टिट्यूट, मुंबई से एमएमएस (पर्सनल) की पढ़ाई की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

mumbaiBJP

Trending news

सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
china
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
Agni-5 missile
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
mumbai
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
Hyderabad
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
PM Modi
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
;