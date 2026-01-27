Advertisement
trendingNow13088525
Hindi Newsदेश3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना

3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना

Girl Died After Loudspeaker Falls On Her: मुंबई में एक जगह पर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए लगाए गए स्पीकर के गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 27, 2026, 10:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना

Maharashtra News: मुंबई में सोमवार 26 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे के मौके पर एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिली. यहां गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए लगाए गए लाउडस्पीकर के गिरने से एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई. यह घटना टैगोर नगर में सुबह करीब 11 बजे घटी. इसका वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया. पीड़िता की पहचान जाह्नवी सोलकर के रूप में हुई है.

लाउडस्पीकर गिरने से बच्ची की मौत 

पुलिस के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब बच्ची एक संकरी गली में दौड़ रही थी. CCTV में कैद फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक कबाड़ी वाला कपड़े के टुकड़ों से भरा एक बड़ा थैला लेकर बच्ची के आगे चल रहा है. उसके गुजरते समय थैला गलती से लाउडस्पीकरों से जुड़े तार से टकरा गया और कुछ ही क्षणों में स्पीकर असंतुलित होकर बच्ची पर गिर गए.

घटना को लेकर 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बात करते हुए विक्रोली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर चंद्रकांत नाइकवाड़ी ने बताया कि तार से टकराने के बाद वह व्यक्ति आगे बढ़ गया. उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे क्या हुआ था.  

ये भी पढ़ें- 'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,'  हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना, राहुल को बताया पूर्वोत्तर विरोधी 

 

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम 

पुलिस ने कहा,' कपड़े के टुकड़ों का एक व्यापारी लड़की के आगे एक थैला लेकर जा रहा था, जो स्पीकर के तारों से टकरा गया. वह आदमी आगे निकल गया और जैसे ही लड़की भागने लगी, दोनों लाउडस्पीकर उस पर गिर गए, जिससे उसकी मौत हो गई.' घटना के तुरंत बाद स्थानीय निवासी जाह्नवी को तुरंत पास के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया. पुलिस को घटना की तुरंत सूचना दी गई और इसकी जांच शुरू कर दी गई.  

ये भी पढ़ें- 'पंजाब किसी का हक नहीं मार रहा...,' SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की मीटिंग   

 

पुलिस ने दर्ज किया मामला 

इंस्पेक्टर नाइकवाड़ी ने बताया कि बीते सालों के विपरीत इस बार स्पीकर ऊंचे चबूतरे पर नहीं बल्कि जमीन पर रखे गए थे. पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज की समीक्षा की, जिससे पुष्टि हुई कि कबाड़ व्यापारी के बैग के तार से टकराने पर स्पीकर का तार टूट गया था. जांच के आधार पर विक्रोली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत मंडल स्वामी विनोद परमार, लाउडस्पीकर लगाने वाले लोग और कबाड़ व्यापारी सैयद गुरान के खिलाफ FIR दर्ज की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra news

Trending news

असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
Assam news
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
West Bengal
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
Assam news
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
Shashi Tharoor
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
Punjab news
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
Karnataka Goverment
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव