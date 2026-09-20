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'मेरे दो बच्चों को भी करंट लग गया...', मुंबई के लालबाग के गणपति पंडाल में 8 साल की बच्ची समेत दो की मौत

Girl Dies From Electric Shock: महाराष्ट्र के मुंबई में गणपति पंडाल देखने गई एक 8 साल की बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई. इस घटना की चपेट में और भी कई लोग आए थे. सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 20, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:30 AM IST
'मेरे दो बच्चों को भी करंट लग गया...', मुंबई के लालबाग के गणपति पंडाल में 8 साल की बच्ची समेत दो की मौत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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