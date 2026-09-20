'मेरे दो बच्चों को भी करंट लग गया...', मुंबई के लालबाग के गणपति पंडाल में 8 साल की बच्ची समेत दो की मौत

मृतक बच्ची की रिश्तेदार किस्मत यादव ने बताया,' हम रात करीब 2 बजे पहुंचे और लाइन में लग गए. हादसा रात 2 बजकर 40 मिनट पर हुआ. हमने बेहद ज्यादा भीड़ देखकर सोचा कि घर वापस चले जाएं. हम किनारे से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी हमें मंडप के पास कुछ दुकानें दिखीं. हमने सोचा कि भीड़ कम होने तक दुकानों के पास इंतजार करेंगे और दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन मंडप के पास, जहां लाइन लगी थी, वहीं एक लाइट लगी हुई थी. उन्हें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था. मेरे अपने दो बच्चों को भी बिजली का झटका लगा. यह पूरी तरह से आयोजकों की गलती है. अब कुछ भी मांगने का क्या फायदा?'