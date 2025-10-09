Advertisement
DNA: एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'

Mumbai Dargah: उत्तन दरगाह के खादिम और भायंदर दरगाह के ट्रस्टी दोनों का दावा है कि उनकी दरगाह असली है लेकिन दोनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है. ऐसे में हमने इस्लॉमिक स्कॉलर से ये जानने की कोशिश की कि आखिर दरगाह के इस दंगल में किसका दावा सही है

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:28 AM IST
Mumbai News: क्या एक ही शख्स की दो कब्र हो सकती हैं. ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मुंबई में एक ही पीर बाबा की दो-दो दरगाह बना दी गई हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शहर एक, पीर बाबा एक, तो फिर दरगाह दो-दो कैसे हो सकती हैं. दरगाह वाला ये दंगल मुंबई के मुस्लिम समाज के बीच हो रहा है. ये विवाद बालेशाह पीर बाबा की दरगाह को लेकर हो रहा है. दोनों दरगाह मुंबई में ही स्थित है. एक उत्तन इलाके में है दूसरी भायंदर पश्चिम में मौजूद है. दोनों दरगाह के ट्रस्टी का दावा है कि उनकी दरगाह असली है.लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर एक ही पीर बाबा की दो दरगाह कैसे हो सकती हैं.

एक पीर की दो मजार कैसे?

चलिए आपको बताते हैं कि दरगाह होती क्या है. दरगाह किसी सूफी संत या पीर बाबा की मजार यानी कब्र होती है. यानी बालेशाह पीर बाबा की दरगाह में उनकी कब्र मौजूद है. लेकिन सवाल उठता है कि किस दरगाह में जाहिर सी बात है. पीर बाबा दो जगह तो दफनाए नहीं गए होंगे. एक ही दरगाह असली हो सकती है लेकिन कौन सी मुंबई में मौजूद जी न्यूज रिपोर्टर अंकुर त्यागी ने इसका रिएलिटी चेक किया.

उत्तन दरगाह के खादिम और भायंदर दरगाह के ट्रस्टी दोनों का दावा है कि उनकी दरगाह असली है लेकिन दोनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है. ऐसे में हमने इस्लॉमिक स्कॉलर से ये जानने की कोशिश की कि आखिर दरगाह के इस दंगल में किसका दावा सही है.

कौन सी है ज्यादा प्रचलित

पीर बाबा की दरगाह का दंगल थमने वाला नहीं है क्योंकि एक तरफ जहां उत्तन की दरगाह काफी ज्यादा प्रचलित है तो वहीं भायंदर वेस्ट की दरगाह ज्यादा पुरानी बताई जाती है. उत्तन की दरगाह जहां ज्यादा लोग आते हैं उसका ट्रस्ट साल 2016 में बनाया गया है वहीं भायंदर की दरगाह के ट्रस्ट को 1996 में बनाया गया था.

एक तरफ तो दोनों दरगाह के ट्रस्ट आपस में असली-नकली की लड़ाई लड़ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ दोनों दरगाहों पर अब खतरा भी मंडराने लगा है. उत्तन में पीर बाबा वाली मजार को राज्य सरकार ने ध्वस्त करने के आदेश दे दिए थे, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

वहीं हिंदू टास्क फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट ने एक ही पीर बाबा के नाम पर बनी दोनों दरगाहों पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की है, जिसमें दरगाह के नाम पर लैंड जिहाद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं.

पहले तो सिर्फ असली नकली की लड़ाई चल रही थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद दरगाह वाले दंगल में एक और एंगल जुड़ गया है.. पहला क्या उत्तन वाली दरगाह असली है. दूसरा क्या भायंदर वाली दरगाह असली है. या तीसरा एंगल ये कि क्या दरगाह के नाम पर सरकारी जमीन को हथियाने के लिए लैंड जिहाद किया गया है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

