/CM फडणवीस के दफ्तर का नया पता: 1601 करोड़ में खरीदी एयर इंडिया बिल्डिंग, हर साल ऐसे बचेंगे 200 करोड़

Mumbai Air India Office: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपना ऑफिस स्टेट सेक्रेटेरियट ( मंत्रालय) से सीधा मुंबई के आइकॉनिक एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ्ट करने जा रहे हैं.
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार मंत्रालय के पास साउथ मुंबई की प्रमुख जगहों पर ऑफिस स्पेस की कमी का सामना कर रही है. ऐसे में सरकार ने पिछले महीने नरीमन पॉइंट पर स्थित 23 स्टोरी सी फेसिंग कमर्शियल टावर को 1,601 करोड़ रुपये में अधिग्रहित किया है.
एयर इंडिया की इस बिल्डिंग का निर्माण साल 1974 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली रीक्लेम्ड जमीन पर किया गया था. शुरुआती दिनों में यहां लिफ्ट देखने और उसमें खड़े होने का एक्सपीरियंस लेने के लिए लोगों की काफी भीड़ बढ़ती थी.
एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन और टाटा ग्रुप की ओर से इसके अधिग्रहण के बाद यह बिल्डिंग समेत इसके नॉन कोर एसेट्स एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड ( AIAHL) के पास आ गईं.
सीएम फडणवीस के ऑफिस के अलावा मंत्रालय के बाहर मौजूदा समय में ऑपरेट हो रहे सभी सरकारी विभागों को भी इस बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इससे किराए के 200 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है.
मंत्रालय साल 1955 में बना था. वहां पर जगह की भारी कमी के चलते राज्य सरकार को आसपास के इलाकों में लगभग नौ लाख वर्ग फुट जगह किराए पर लेनी पड़ी है. पीएम ऑफिस सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर शुरू होगा, जबकि कैबिनेट हॉल 22वीं मंजिल पर 13,363 वर्ग फुट की जगह पर बनाया जाएगा.
इस पूरी योजना को लेकर आज मुख्य सचिव की उपस्थिति में समीक्षा बैठक की जाएगी. वहीं पीएम ऑफिस शिफ्ट होने को लेकर महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले ने कहा है कि एयर इंडिया की बिल्डिंग को महाराष्ट्र सरकार को ट्रांसफर करना राज्य के प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने पिछले महीने ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर कहा कि इस बिल्डिंगी को क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक आदर्श सरकारी परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा.'