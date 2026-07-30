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CM फडणवीस के दफ्तर का नया पता: 1601 करोड़ में खरीदी एयर इंडिया बिल्डिंग, हर साल ऐसे बचेंगे 200 करोड़

Air India Building To Become CM Office: मुंबई की आइकॉनिक एयर इंडिया बिल्डिंग अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नया ऑफिस बनने वाला है. सीएम यहां जल्द ही अपना कार्यालय शिफ्ट करने वाले हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 30, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:05 PM IST
CM फडणवीस के दफ्तर का नया पता: 1601 करोड़ में खरीदी एयर इंडिया बिल्डिंग, हर साल ऐसे बचेंगे 200 करोड़

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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