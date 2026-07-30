/CM फडणवीस के दफ्तर का नया पता: 1601 करोड़ में खरीदी एयर इंडिया बिल्डिंग, हर साल ऐसे बचेंगे 200 करोड़

इस पूरी योजना को लेकर आज मुख्य सचिव की उपस्थिति में समीक्षा बैठक की जाएगी. वहीं पीएम ऑफिस शिफ्ट होने को लेकर महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले ने कहा है कि एयर इंडिया की बिल्डिंग को महाराष्ट्र सरकार को ट्रांसफर करना राज्य के प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने पिछले महीने ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर कहा कि इस बिल्डिंगी को क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक आदर्श सरकारी परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा.'