समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, पीएम मोदी देंगे तोहफा

Mumbai International Cruise Terminal: पीएम मोदी आज बैलार्ड पियर पर अत्याधुनिक मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (MICT) का उद्घाटन करेंगे. क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित यह टर्मिनल भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और मुंबई को एक प्रमुख क्रूज पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा. 415000 वर्ग फुट में फैले एमआईसीटी को सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें एक साथ 2 क्रूज जहाजों को समायोजित करने की क्षमता है. 72 चेक इन और इमिग्रेशन काउंटरों से सुसज्जित, इस टर्मिनल का उद्देश्य यात्रियों को एक सहज और कुशल अनुभव प्रदान करना है.

पीएम मोदी पटना और वाराणसी में जलमार्ग सुविधा का करेंगे उद्घाटन

इस बीच, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने टर्मिनल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मुंबई का समुद्री इतिहास समृद्ध है और हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है. एक तटीय केंद्र के रूप में इसने अपने जीवंत तटीय व्यापार से देश की भरपूर सेवा की है. उन्होंने अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत को एक वैश्विक क्रूज केंद्र में बदलने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण के साथ टर्मिनल के विकास पर भी प्रकाश डाला. बता दें, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के अलावा आज गुजरात के भावनगर के जवाहर मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में भाग लेंगे और 34200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण समुद्री क्षेत्र है, जहां पीएम मोदी 7870 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे. इन पहलों में प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है. जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर एक नए कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे. इसके अतिरिक्त पीएम मोदी पारादीप बंदरगाह (ओडिशा) में एक नया कार्गो बर्थ और कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं, गुजरात में टूना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल, और कामराजर बंदरगाह (एन्नोर, तमिलनाडु), चेन्नई बंदरगाह, कार निकोबार द्वीप, दीनदयाल बंदरगाह (कांडला) में आधुनिकीकरण परियोजनाएं और पटना और वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधाएं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

गुजरात में 26354 करोड़ की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास

प्रधानमंत्री अकेले गुजरात में 26354 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का एक बड़ा पोर्टफोलियो भी पेश करेंगे जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह अवसंरचना, सड़क मार्ग, स्वास्थ्य सेवा और शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी राज्य में संपर्क और व्यापार मार्गों में सुधार के लिए 70 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने की परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे. बता दें, प्रधानमंत्री धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, जिसकी परिकल्पना एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर के रूप में की गई है, जो टिकाऊ औद्योगिकीकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश पर आधारित होगा.