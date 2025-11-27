दिल्ली जैसा मुंबई का भी हश्र! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मास्क पहनकर निकले लोग; BMC ने लिया बड़ा फैसला

Mumbai Pollution News: अब मुंबई और दिल्ली का फासला मिट गया है. यहां भौगोलिक दूरी की नहीं बल्कि प्रदूषण की बात हो रही है. मायानगर मुंबई भी इन दिनों दिल्ली की तरह भारी प्रदूषण से जूझ रही है.
Bad Condition Due to Pollution in Mumbai: मायानगरी मुंबई भी अब दिल्ली बन गई है. यहां हम मुंबई के दिल्ली जैसा राजनीतिक केंद्र बनने की बात नहीं कर रहे बल्कि उसके प्रदूषण की चपेट में आने की चर्चा कर रहे हैं. मुंबई में गुरुवार की सुबह एक बार फिर स्मॉग की मोटी चादर में लिपटी दिखाई दी. हवा में धुएं और धूल के कण घुले हुए थे. विजिबिलिटी कम थी और हवा में गंध स्पष्ट महसूस हो रही थी. शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार ‘poor’ श्रेणी में बना हुआ है, जिससे वहां पर हालात दिल्ली जैसे नजर आने लगे हैं. कई इलाकों में लोग मास्क पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं.
BMC ने आपात बैठक बुलाकर लिए ये फैसले
इसी गंभीर हालात के बीच ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने आपात बैठक बुलाकर प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा की. काफी देर तक चली बैठक में पूरे शहर में निर्माण स्थलों पर सेंसर-आधारित एयर पॉल्यूशन मॉनिटर लगाने पर चर्चा की गई. BMC के अनुसार अब तक शहर में 662 प्रदूषण सेंसर यूनिट्स लगाए जा चुके हैं, जबकि 251 सेंसर स्थापित किए जाने बाकी हैं. इंस्टॉल किए गए उपकरणों में से 400 डिवाइस CEEW की ओर से विकसित केंद्रीय डैशबोर्ड से जुड़ चुके हैं, लेकिन इनमें से 117 सेंसर निष्क्रिय हैं.
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई - BMC
जो मॉनिटरिंग यूनिट्स निष्क्रिय मिले हैं, उनके पीछे कई कारण पाए गए हैं. उनमें बिजली या वाई-फाई की कमी, निर्माण स्थलों पर तकनीकी कार्यों में देरी और आवश्यक डेटा न मिलने जैसी कमियां बताई गईं. प्रशासन ने ऐसे सभी निर्माण स्थलों की सूची तैयार करने का फैसला लिया है, जिसे बाद में पर्यावरण विभाग को भेजा जाएगा. विभाग इन स्थानों पर निरीक्षण करके दोषियों पर कार्रवाई करेगा. BMC ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण-मानकों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
उधर मुंबई की एयर क्वालिटी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी गुरुवार को कड़े सवाल खड़े किए. अदालत ने उन दावों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि शहर में प्रदूषण का कारण इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट से उठी राख की वजह से है. चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंकड़ की बेंच ने कहा, इस विस्फोट से पहले भी अगर कोई बाहर निकलता तो 500 मीटर से आगे देख पाना मुश्किल था.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
इस मामले में अदालत में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि शहर में AQI का लेवल इस महीने कई बार 300 से ऊपर पहुंच गया, जो 'खतरनाक' की श्रेणी में माना जाता है.
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीएमसी से यह स्पष्ट करने को कहा कि अब तक उठाए गए कदम कितने प्रभावी रहे हैं, चूंकि हालात में कोई ठोस सुधार नहीं दिखता. अदालत ने साफ कहा कि मुंबई को केवल तात्कालिक समाधान नहीं चाहिए बल्कि एक मजबूत और लागू होने योग्य ढांचा चाहिए. जिससे निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाने और प्रदूषण के दूसरे स्रोतों पर निर्णायक रोक लग सके.
शुक्रवार को फिर होगी अदालत में सुनवाई
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की है. सरकार से कहा गया है कि वह शुक्रवार को अदालत में अपनी स्पष्ट कार्य-योजना पेश करके आए. जिससे समय रहते शहर में प्रदूषण से निपटने के उपाय किए जा सकें. एक्सपर्टों के अनुसार, अगर मायानगरी में तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए गए तो मुंबई का नाम भी दिल्ली की तरह प्रदूषित महानगरों की सूची में स्थाई नाम बना सकता है.
