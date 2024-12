Kurla Bus Accident: 'ड्राइवर ने घबराकर एक्सीलरेटर पर...' शिवसेना विधायक ने बताया मुंबई में ट्रेन की रफ्तार से कैसे दौड़ गई बस?

मुंबई कुर्ला बस हादसे में एक नई बात पता चली है. शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे ने दावा किया है कि बेस्ट बस के ड्राइवर ने घबराकर गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया था. सोमवार रात 9.30 बजे के करीब जिस बस ने 35 लोगों को कुचल दिया, उसे 50 साल के संजय मोरे चला रहे थे. उन्होंने दावा किया है कि ब्रेक फेल होने से यह घटना घटी. बताया जा रहा है कि बस से करीब 40 गाड़ियां कुचल गई हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि ड्राइवर के पास बस चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं था. उसने 1 दिसंबर को ही बेस्ट की नौकरी जॉइन की थी.

#WATCH | Dilip Lande, Shiv Sena MLA says, " A bus which left from Kurla Station, its brake got failed and the driver lost the control of the bus. Driver got scared and instead of pressing the brake, he pressed the accelerator and the speed of the bus increased. He couldn't… https://t.co/aYuqFfk6Ks pic.twitter.com/wLu8iqXsJX

— ANI (@ANI) December 9, 2024