'अगर सामाजिक अशांति फैली तो आप होंगे जिम्मेदार...', बीजेपी के सीनियर नेता को नोटिस, मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम

Mumbai News: महाराष्ट्र में ‘आई लव मोहम्मद’ और 'आई लव महादेव' इन दोनों पोस्टरों को लेकर घमासान मचा हुआ है. महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ मुंबई की कुर्ला पुलिस ने 'आई लव महादेव' अभियान को लेकर नोटिस जारी किया है. जानें पूरा मामला.

Oct 07, 2025, 08:47 AM IST
I Love Mahadev Campaign: महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ मुंबई की कुर्ला पुलिस ने 'आई लव महादेव' अभियान को लेकर नोटिस जारी किया है. पुलिस ने सोमैया को इस अभियान में शामिल होने से मना करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा करने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. किरीट सोमैया ने बताया कि रविवार शाम 7:30 बजे मुंबई पुलिस के दो अधिकारी उनके मुलुंड स्थित कार्यालय पहुंचे और उन्हें नोटिस थमाया. नोटिस में कहा गया कि वे मंगलवार शाम को कुर्ला के एलबीएस रोड पर आयोजित "आई लव महादेव" अभियान में शामिल न हों.

सामाजिक अंशाति पर आप जिम्मेदार
पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के लिए कुर्ला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कोई अनुमति नहीं दी गई है. नोटिस में पुलिस ने सोमैया से अपील की कि वे ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कानून-व्यवस्था बाधित हो या सामाजिक अशांति फैले. इसमें लिखा है, "यदि आप या आपके समर्थक बिना अनुमति के सड़कों पर एकत्रित होते हैं या कोई ऐसी टिप्पणी अथवा कार्य करते हैं जिससे सामाजिक अशांति पैदा हो, तो आप इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. ऐसी स्थिति में प्रचलित कानून के तहत आपके और आपके समर्थकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह नोटिस आपके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा."

'आई लव महादेव' अभियान में भाग लेने से रोका
पुलिस के इस नोटिस के बावजूद किरीट सोमैया ने अभियान में शामिल होने की ठान ली है. उन्होंने कहा, "मुझे कल शाम 6 बजे कुर्ला के एलबीएस रोड पर न्यू इंडिया आजाद रेस्टोरेंट के पास आयोजित 'आई लव महादेव' अभियान में भाग लेने से रोका गया है, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा." सोमैया ने इस अभियान को धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया और कहा कि वे अपने समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से इसमें शामिल होंगे. 'आई लव महादेव' अभियान के पीछे का उद्देश्य भगवान शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना बताया जा रहा है.

मुंबई में सियासी हलचल
वहीं, पुलिस को आशंका है कि यह आयोजन कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है. स्थानीय प्रशासन ने आयोजकों से बिना अनुमति सभा न करने की अपील की है. इस घटनाक्रम ने मुंबई में सियासी हलचल बढ़ा दी है. बीजेपी समर्थक इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे कानून-व्यवस्था का मामला करार दे रहे हैं. पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. (इनपुट आईएएनएस से)

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

I Love Mahadev

