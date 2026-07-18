/मुंबई के जलाशयों में पहुंचा 50% से ज्यादा पानी, विहार-तुलसी झीलें लबालब; IMD ने जारी किया अगले 4 दिनों का अलर्ट

मुंबई में लगातार हो रही मानसूनी बारिश का असर अब शहर की जलापूर्ति पर भी साफ दिखाई देने लगा है. महानगर को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले सात प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार सुबह 6 बजे जारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल जल भंडार उनकी उपयोगी क्षमता के 50.77 फीसदी तक पहुंच गया है. इससे शहर की पानी की चिंता काफी हद तक कम होती नजर आ रही है. बीते 24 घंटों में जल भंडारण में करीब 0.98 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. फिलहाल सातों जलाशयों में लगभग 7.35 लाख मिलियन लीटर पानी मौजूद है, जबकि इनकी कुल उपयोगी क्षमता 14.47 लाख मिलियन लीटर है.
मुंबई की जलापूर्ति का पूरा दारोमदार अपर वैतरणा, मिडिल वैतरणा, भातसा, तानसा, तुलसी, मोडक सागर और विहार झीलों पर टिका है. ये जलाशय मुंबई, ठाणे और नासिक जिलों में फैले हुए हैं और शहर की करोड़ों आबादी के लिए पीने के पानी का प्रमुख स्रोत हैं. विहार और तुलसी झील लगभग पूरी तरह भर गईं हैं सातों जलाशयों में सबसे बेहतर स्थिति छोटे जलाशयों की है.
विहार झील पूरी तरह यानी 100 फीसदी भर चुकी है. इसकी कुल क्षमता 27,698 मिलियन लीटर है. वहीं तुलसी झील भी लगभग लबालब हो चुकी है और इसमें 98.02 फीसदी पानी जमा हो चुका है. इसकी कुल क्षमता 8,046 मिलियन लीटर है. बड़े जलाशयों में भी लगातार बढ़ रहा जलस्तर. मुंबई के बड़े जलाशयों में भी पानी का स्तर लगातार सुधर रहा है. तानसा झील अपनी क्षमता के 80.41 फीसदी तक भर चुकी है. मोडक सागर में जल भंडार 77.44 फीसदी तक पहुंच गया है. मिडिल वैतरणा में 45.47 फीसदी पानी मौजूद है. सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भातसा जलाशय अपनी कुल क्षमता के 45.35 फीसदी तक भर चुका है. अपर वैतरणा में फिलहाल 30.66 फीसदी पानी दर्ज किया गया है. हालांकि कुछ बड़े जलाशयों में अभी और बारिश की जरूरत है, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 18 से 21 जुलाई तक मुंबई के लिए लगातार बारिश का अनुमान जताया है. विभाग के मुताबिक, इस दौरान शहर में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी और मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. वहीं, मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, खासकर 21 जुलाई को हाई टाइड को लेकर भी अलर्ट है. बीएमसी ने शनिवार के लिए समुद्र में ऊंची लहरों को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी है. दोपहर 3 बजे समुद्र में 4.66 मीटर ऊंची हाई टाइड आने की संभावना है. इसके बाद रात 9:09 बजे लो टाइड के दौरान समुद्र का जलस्तर घटकर 1.04 मीटर रह जाएगा. रविवार तड़के 3:09 बजे फिर से हाई टाइड आएगी, जिसमें समुद्र का जलस्तर 4.02 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है.
मानसून की लगातार सक्रियता ने मुंबई के जलाशयों को नई ऊर्जा दी है. सीजन की शुरुआत में पानी की कमी को लेकर जो चिंता थी, वह अब धीरे-धीरे कम होती दिखाई दे रही है. यदि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश जारी रहती है, तो शहर के जल भंडार में और तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे आने वाले महीनों में पेयजल आपूर्ति को लेकर स्थिति और मजबूत हो सकती है.