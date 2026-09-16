/लालबागचा राजा के दरबार में पहले दिन खूब बरसा पैसा, भक्तों ने चढ़ाया 48.50 लाख का दान; FDA ने गणेश मंडलों को दी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग

Maharashtra News: देशभर में बड़े धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी मनाई गई. महाराष्ट्र में खासतौर से इस त्योहार में अधिक रौनक देखने को मिलती है. मुंबई के लालबागचा राजा में हजारों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं. यहां श्रद्धालुओं ने पहले दिन लालबागचा राजा के चरणों में 48 लाख 50 हजार रुपए का दान किया. इसमें स्टेज बॉक्स में 27,50,00 रुपए और कलर बॉक्स में 21 लाख रुपए का दान किया गया.
लालबागचा राजा में पिछले साल गणेश उत्सव के पहले दिन 46 लाख रुपए का दान चढ़ाया गया था. दूसरी ओर, ग्रेटर मुंबई के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मुंबई में अलग-अलग गणेश मंडलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता वर्कशॉप आयोजित कीं. इस दौरान अलग-अलग जगहों पर कुल 5 वर्कशॉप आयोजित की गईं, जिनमें गणेश मंडलों के कुल 320 पदाधिकारियों और अन्य संबंधित संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया.
FDA ने BMC के साथ मिलकर 110 स्वयं सहायता समूहों के लिए मोदक की मिठास, खाद्य सुरक्षा का भरोसा' नाम से एक वर्कशॉप आयोजित की. इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को फूड सेफ्टी और मानक अधिनियम, 2006 के 'शेड्यूल 4' के बारे में जानकारी दी और 'अच्छी स्वच्छता प्रथाओं' (GHP) समेत 'अच्छी निर्माण प्रथाओं' (GMP) पर खास जोर दिया.
महाप्रसाद बांटने वाले मंडलों के लिए भी निर्देश जारी किए गए, जहां सभी गणेश मंडलों को निर्देश दिया गया कि वे भंडारा, महाप्रसाद और खाने की दूसरी चीजें बांटने के लिए संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म/अपेंडिक्स-सी भरकर ऑफिस में जमा करें. इसके साथ ही खाने की चीजें सिर्फ लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन वाली जगहों से ही खरीदें और उनका सही बिल वगैरह भी लें. वहां मौजूद लोगों को खाने की सुरक्षा और साफ-सफाई के बारे में जरूरी सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी गई.
इस वर्कशॉप का मुख्य मकसद यह पक्का करना था कि गणेशोत्सव के दौरान भक्तों को सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी का खाना मिले. 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' का मुख्य मकसद लोगों को पौष्टिक, बिना मिलावट वाला और सुरक्षित खाना उपलब्ध कराना है और महाराष्ट्र राज्य का 'फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन' इस दिशा में लगातार काम कर रहा है. ( इनपुट- IANS)