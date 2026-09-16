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लालबागचा राजा के दरबार में पहले दिन खूब बरसा पैसा, भक्तों ने चढ़ाया 48.50 लाख का दान; FDA ने गणेश मंडलों को दी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग

Maharashtra Ganesh Chaturthi Celebration: मुंबई में गणेश चतुर्थी के मौके पर लालबागचा राजा में भक्तों ने दर्शन के पहले दिन 48 लाख 50 हजार रुपए का डोनेशन दिया. इस दौरान FDA ने भी लोगों को फूड सेफ्टी की जानकारी दी.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 16, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:38 AM IST
लालबागचा राजा के दरबार में पहले दिन खूब बरसा पैसा, भक्तों ने चढ़ाया 48.50 लाख का दान; FDA ने गणेश मंडलों को दी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग

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