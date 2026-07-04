/मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, संडे को रेड अलर्ट, हालात संभालने के लिए BMC के 10 हजार से ज्यादा कर्मचारी तैनात

Mumbai rain update: मुंबई में शनिवार को हुई लगातार मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर असर डाला. सुबह से ही कई इलाकों में तेज बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी, जबकि कुछ निचले इलाकों में पानी भरने से यातायात भी प्रभावित रहा. पश्चिमी उपनगर के अंधेरी, बोरीवली ,मलाड जैसे इलाकों में पानी जमा हो गया. कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही धीमी रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
बारिश की गंभीरता को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार, 5 जुलाई 2026 के लिए मुंबई में अत्यधिक भारी बारिश (रेड अलर्ट) जारी किया है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने नागरिकों से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और समुद्र तटों पर जाने से बचें.
शनिवार को राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन और मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने बीएमसी मुख्यालय स्थित आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का दौरा कर शहर की स्थिति का जायजा लिया. वहीं, बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे लगातार कंट्रोल रूम से हालात की निगरानी कर रही हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रही हैं.
बीएमसी के अनुसार, शहर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 10 हजार से अधिक अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न इलाकों में तैनात किए गए हैं. इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, सफाई और पंप संचालन से जुड़े कर्मचारी लगातार मैदान में काम कर रहे हैं. जलभराव वाले स्थानों पर पानी की निकासी तेज करने के लिए 448 पंपिंग यूनिट और 19 छोटे पंपिंग स्टेशन सक्रिय रखे गए हैं.
भारी बारिश के दौरान चेंबूर के नूर-ए-इलाही सर्विस रोड, अंधेरी के वीरा देसाई रोड, अंधेरी सबवे, एस.वी. रोड, विक्रोली के हुमा मॉल जंक्शन, गांधीनगर जंक्शन और परेश पार्क मार्केट सहित कुछ मार्गों को एहतियातन अस्थायी रूप से बंद किया गया था. प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है.
बीएमसी ने बताया कि कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है. नालों, सीवर लाइनों और वर्षा जल निकासी व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि जलभराव की स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके. सफाई कर्मचारी नालों और मैनहोल में फंसे कचरे तथा पेड़ों की टहनियों को हटाने का काम भी लगातार कर रहे हैं.
बारिश के मौसम में लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. बीएमसी ने अपने फील्ड कर्मचारियों को डॉक्सीसाइक्लिन 200 मिलीग्राम की रोकथाम संबंधी दवा उपलब्ध कराने की भी जानकारी दी है.
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जलभराव वाले इलाकों, खुले नालों, बिजली के खंभों, टूटे हुए तारों और कमजोर पेड़ों से दूर रहें. किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत बीएमसी के आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष या संबंधित वार्ड कार्यालय को देने की सलाह दी गई है.