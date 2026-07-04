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मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, संडे को रेड अलर्ट, हालात संभालने के लिए BMC के 10 हजार से ज्यादा कर्मचारी तैनात

IMD weather forecast: मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित प्रभावित हो गया है. वहां पर 5 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है. रविवार को सबसे ज्यादा बारिश के आसार जताए गए हैं. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने संडे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. हालात संभालने के लिए बीएमसी ने शहर में 10 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की है.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Devinder Kumar
Published: Jul 04, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:01 PM IST
मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, संडे को रेड अलर्ट, हालात संभालने के लिए BMC के 10 हजार से ज्यादा कर्मचारी तैनात
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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