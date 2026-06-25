/चाकू से कितनी बेरहमी से उसकी हत्या... मुंबई लोकल में बेटे की हत्या पर छलका पिता का दर्द, GRP ने आरोपी को दबोचा

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में एक मामूली कहासुनी ने खौफनाक मोड़ ले लिया. चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में दरवाजा बंद करने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक यात्री की जान चली गई.बारिश के दौरान दरवाजा बंद करने को लेकर मुंबई लोकल ट्रेन में एक यात्री की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पीड़ित के पिता रमेश लोहार का मीडिया से बातचीत करते हुए दर्द छलका. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया और मुंबई प्रशासन ने उस वायरल वीडियो में देखा कि वहां क्या कुछ हुआ? हालांकि जीआरपी ने आरोपी को पकड़ लिया है.
मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित के पिता रमेश लोहार ने कहा, '...क्या आपने वीडियो देखा है? देखिए उसने किस तरह उस पर हमला किया, चाकू लेकर और कितनी बेरहमी से उसका इस्तेमाल किया. वह कौन है? उसे ऐसा करने की हिम्मत कहां से मिली? पूरा प्रशासन और पूरी दुनिया देख सकती है कि उसने क्या किया है...' सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अनुसार, घटना में शामिल दोनों युवक प्रवासी मजदूर थे और एक-दूसरे को पहले से नहीं जानते थे. सफर के दौरान दोनों के बीच ट्रेन के दरवाजे को लेकर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई.
बोरीवली जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता एम. खुपेरकर ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी रोशन को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, विवाद के दौरान आरोपी ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में पीड़ित के सीने और पेट पर गंभीर चोटें आईं. घायल युवक को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई.
जांच अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी और मृतक के बीच पहले किसी तरह की पहचान या दुश्मनी नहीं थी. दोनों की मुलाकात ट्रेन के सफर के दौरान ही हुई थी और उसी दौरान विवाद पैदा हुआ. घटना के बाद जीआरपी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और उसे पुलिस स्टेशन लाया गया. फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है. मुंबई लोकल में हुई इस वारदात ने एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा और छोटी-छोटी बातों पर बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.