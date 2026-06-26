/मुंबई लोकल मर्डर केस: शर्ट के लोगो से कातिल तक पहुंची पुलिस, फिल्मी अंदाज में चंद घंटों में केस सॉल्व

Mumbai local train murder case: मुंबई लोकल में हुई बहस ने एक घर का चिराग बुझा दिया. मयंक लोहार और सुवर्णा की झड़प कत्ल की वारदात में बदल गई. मृतक मयंक लोहार के अंतिम संस्कार के दौरान उसके पिता ने हाथ जोड़कर जो कहा, वो लोगों को रुला गया. दरवाजा बंद करने को लेकर हुई बहस में भड़के सुवर्णा ने बैग से चाकू निकालकर 22 साल के लोहार की हत्या कर दी. हत्या का आरोपी ट्रेन रुकने से पहले ही प्लेटफार्म पर कूदकर भाग निकला. इस मामले में उसकी गिरफ्तारी फिल्मी अंदाज में हुई.
ट्रेन रुकते ही पुलिस और एजेंसियां पहुंंचती हैं. लोहार को अस्पताल ले जाया जाता है. वो रास्ते में दम तोड़ देता है. जांच अधिकारी के लिए ये मामला चुनौती भरा था. इस घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बंटोरी. इस मामले से ये सवाल भी खड़ा हुआ कि आरोपी का चाकू मशीन पर बैग की जांच यानी स्कैनिंग के दौरान कैसे पकड़ नहीं आया. खैर सीसीटीवी और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के सहारे पुलिस हत्यारे की तलाश शुरू होती है.
हत्या के इस केस को सुलझाने में पुलिस की मदद की हत्यारे की शर्ट ने पर लगे एक लोगो ने. इस लोगों ने ही पुलिस को उसके बारे में सबकुछ बता दिया. इस अहम सुराग के बाद मीरा भयंदर निवासी रोशन सुवर्णा को पुलिस ने पनवेल से दबोच लिया. उसके पास से मैंगलोर की टिकट मिली, जहां वो भागने की फिराक में था.
कत्ल की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस ने बताया हत्यारोपी सुवर्णा मंगलवार देर शाम को शराब पीने के बाद अंधेरी स्टेशन से चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ा. बारिश के बीच डिब्बे का दरवाजा बंद करने को लेकर उसकी मयंक लोहार से लड़ाई हुई तब सुवर्णा ने लोहार के पेट में चाकू घोंपा और ट्रेन के बोरीवली स्टेशन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कूदा और फरार हो गया.
बाहर आते ही उसने ऑटो पकड़ा और मीरा रोड स्थित घर गया. वहां नहा कर कपड़े बदले और घरवालों को बताया कि जल्द ही आएगा. इसके बाद वो टैक्सी बुक करके पनवेल पहुंचा.
दूसरी ओर पुलिस हत्यारे को तलाश रही थी. 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के दौरान एक जगह उसकी शर्ट पर एक कार्गो कंपनी का लोगो दिखा. कंपनी की पहचान होते ही पुलिस ने नाम, पता और मोबाइल नंबर सब निकलवाया. वो पनवेल स्टेशन से भागने वाला था, तभी पकड़ा गया. इस तरह पुलिस ने चंद घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करके मर्डर का केस सुलझा दिया.
लोहार की हत्या के बाद परिवार में गहरा आक्रोश है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक के बड़े भाई मेहुल लोहार ने आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा है कि उसे फांसी दी जाए या उनके भाई के हत्यारे का एनकाउंटर होना चाहिए. मामले की जांच अभी जारी है. पुलिस सुवर्णा के दोस्तों से उसके बारे में पता लगा रही है कि चाकू उसने किस मकसद से खरीदा था. वहीं गिरफ्तारी के बाद सुवर्णा ने सबसे पहले पुलिस से पूछा कि जिसको उसने चाकू मारा वो जिंदा है या मर गया? पुलिस ने उसे बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था.