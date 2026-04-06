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Hindi NewsदेशMumbai: जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड

Mumbai: जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड

Mumbai Clash: मुंबई के मलाड इलाके के संतोष नगर में रविवार देर शाम एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया. इलाके में देवी माता की पूजा चल रही थी और लाउडस्पीकर पर जय श्रीराम के भक्ति गीत बज रहे थे. सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लोग पूजा में शामिल थे और आसपास भक्ति का माहौल था.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:53 AM IST
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मुंबई के मलाड में दो गुटों में संघर्ष (Photo- ANI Video Grab)
मुंबई के मलाड में दो गुटों में संघर्ष (Photo- ANI Video Grab)

Malad Tension in Mumbai: मायानगरी मुंबई, जहां रातें आमतौर पर भागती जिंदगी और चमकती रोशनी की पहचान होती हैं, वहीं मलाड की एक रात ने इस रफ्तार को अचानक थाम लिया. आधी रात का सन्नाटा था, लोग अपने-अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक शोर गूंजा तेज आवाजें, नारेबाजी और बढ़ता हुआ तनाव. देखते ही देखते मामूली बहस से दो गुटों के बीच हिंसा के रूप में बदल गई.  देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन समय रहते हालात संभाल लिए गए. इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हैं.

मुंबई के मलाड इलाके के संतोष नगर में रविवार देर शाम एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया. इलाके में देवी माता की पूजा चल रही थी और लाउडस्पीकर पर जय श्रीराम के भक्ति गीत बजाए जा रहे थे. इसी बीच तेज आवाज को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आवाज को लेकर हुई आपत्ति के बाद बहस बढ़ती गई और फिर मारपीट शुरू हो गई. कुछ ही देर में दोनों पक्षों के और लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. इस झगड़े में कई लोग घायल हो गए, जिनमें 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं.

 

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पुलिस ने इन धाराओं के तहत दर्ज किए केस 

संतोष नगर इलाके में साउथ इंडियन समुदाय की ओर से आयोजित देवी के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया. इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं- 109, 118(1), 351(3), 352, 189(1)(2)(3), 191(1)(2)(3) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 37(1) और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी? और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही? इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

महाराष्ट्र ATS के हत्थे चढ़े 2 संदिग्ध, JeM से जुड़े तार 

महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और आसपास के इलाकों में छापेमारी की. यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर चलाया गया, जिसमें कुर्ला और ठाणे के खडवली इलाके को निशाना बनाया गया. कार्रवाई के दौरान सुरक्षाबलों ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया. उनकी पहचान कमरान उर्फ सोनू उर्फ मोजे और बड़ा इमरान के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों काफी समय से एजेंसियों की निगरानी में थे. सूत्रों का कहना है कि आरोपियों के पास से कुछ संवेदनशील सामग्री बरामद हुई है. हालांकि, यह सामग्री क्या है और इसका इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था, इसे लेकर जांच एजेंसियां फिलहाल गहन पड़ताल कर रही हैं. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं और इस पूरे नेटवर्क के पीछे के संभावित कनेक्शन को खंगालने में जुटी हैं.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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