Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /मुंबई में पेड़ गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत पर BMC की जांच रिपोर्ट खारिज, मेयर बोलीं- बताओ कौन जिम्मेदार?

मुंबई में पेड़ गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत पर BMC की जांच रिपोर्ट खारिज, मेयर बोलीं- बताओ कौन जिम्मेदार?

मुंबई में अफसरों के निकम्मेपन की वजह से स्कूल से घर लौटते एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई. जांच हुई, जिसमें अफसरों को बचाते हुए ठेकेदार को दोषी ठहरा दिया गया. मामला बढ़ा तो अब नए सिरे से जांच कराने का आदेश मुंबई की मेयर ने दिया है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 17, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:45 PM IST
मुंबई में पेड़ गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत पर BMC की जांच रिपोर्ट खारिज, मेयर बोलीं- बताओ कौन जिम्मेदार?

About the Author

Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जुलाई में नहीं बढ़ा DA तो कब मिलेगी खुशखबरी? इस महीने बढ़ सकता है महंगाई भत्ता!
DA Hike 20267 min ago
2
Mumbai Chembur tree fall8 min ago
3
England Test Coach8 min ago
4
PM Modi9 min ago
5
haryana crime news26 min ago