/मुंबई में पेड़ गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत पर BMC की जांच रिपोर्ट खारिज, मेयर बोलीं- बताओ कौन जिम्मेदार?

मुंबई में स्कूल वैन पर पेड़ गिरने से बच्चे की मौत के मामले में की गई लीपापोती पर अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है. बच्चे के माता-पिता के ऐतराज जताने के बाद BMC की जांच रिपोर्ट को मेयर रितु तावड़े ने खारिज कर दिया है. उन्होंने भी ये माना है कि रिपोर्ट में हादसे के गुनहगारों पर कोई साफ जवाबदेही नहीं है. उन्होंने पूरे मामले की फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं.
हादसा 30 जून को चेंबूर में हुआ था, जब भारी बारिश के दौरान एक पेड़ स्कूल बस पर गिर गया था. हादसे में 11 साल के विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी. BMC की तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में सड़क के काम से जुड़े ठेकेदार पर 5 लाख रुपये और निगरानी करने वाले कंसल्टेंट पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी. समिति ने BMC के गार्डन और रोड विभाग को हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं माना था.
समिति की रिपोर्ट आने पर विहान के परिवार का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने मीडिया के सामने आकर इंसाफ की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में जिम्मेदार अधिकारियों को बचाया जा रहा है. विहान के पिता गौरव ने गुरुवार को जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि BMC के अधिकारी ही BMC की जांच कर रहे हैं. जांच के नतीजों से लगता है कि गलती सिर्फ ठेकेदार की है. उन्होंने कहा कि फिर भी सुपरविज़न, इंस्पेक्शन और रिपोर्ट को मंज़ूरी देने के लिए BMC के अधिकारी ज़िम्मेदार है. गौरव ने कहा कि इस हादसे की जांच एक्स्पर्ट और निष्पक्ष लोगों वाले एक स्वतंत्र पैनल से करानी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो वे आगे कानूनी रास्ता भी देखेंगे.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On June 30 Chembur tree-fall school bus incident, victim Vihaan's father, Gaurav Shrivastava, says, “... The report has many gaps; the penalty imposed is directed only at the contractor. While the error has been acknowledged, not everyone responsible… pic.twitter.com/BZ3hRjY50D
— ANI (@ANI) July 16, 2026
ये मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. लोग इस हादसे के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ित परिवार के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे. मामले की गंभीरता को समझते हुए अब मुंबई की मेयर ने जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया. रितु तावड़े ने कहा कि वे जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं. जांच में हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं हो रही है. मेयर ने कहा कि सिर्फ मुआवजा देने से 11 साल के बच्चे की मौत की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती. इसके लिए मामले की नए सिरे से जांच होनी चाहिए.
जांच समिति ने पेड़ गिरने के पीछे उसकी अंदरूनी सड़न और सड़क किनारे जड़ों के क्षतिग्रस्त होने को प्रमुख कारण बताया था. रिपोर्ट में BMC के संबंधित विभागों को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया. इसके बजाय सड़क और ड्रेनेज से जुड़े काम में लापरवाही के लिए ठेकेदार और कंसल्टेंट पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी. मेयर के अलावा कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं.