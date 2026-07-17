/मुंबई में पेड़ गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत पर BMC की जांच रिपोर्ट खारिज, मेयर बोलीं- बताओ कौन जिम्मेदार?

समिति की रिपोर्ट आने पर विहान के परिवार का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने मीडिया के सामने आकर इंसाफ की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में जिम्मेदार अधिकारियों को बचाया जा रहा है. विहान के पिता गौरव ने गुरुवार को जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि BMC के अधिकारी ही BMC की जांच कर रहे हैं. जांच के नतीजों से लगता है कि गलती सिर्फ ठेकेदार की है. उन्होंने कहा कि फिर भी सुपरविज़न, इंस्पेक्शन और रिपोर्ट को मंज़ूरी देने के लिए BMC के अधिकारी ज़िम्मेदार है. गौरव ने कहा कि इस हादसे की जांच एक्स्पर्ट और निष्पक्ष लोगों वाले एक स्वतंत्र पैनल से करानी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो वे आगे कानूनी रास्ता भी देखेंगे.