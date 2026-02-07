महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार, शिंदे की पार्टी से डिप्टी मेयर

BMC: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के मेयर चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. गठबंधन की ओर से बीजेपी नेता रितु तावड़े को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है. इस घोषणा के साथ ही मुंबई की नगर निगम राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो गई है.
Mumbai Mayoral Election: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के मेयर चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. गठबंधन की ओर से बीजेपी नेता रितु तावड़े को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय शंकर घड़ी को डिप्टी मेयर पद के लिए मैदान में उतारा गया है. इस घोषणा के साथ ही मुंबई की नगर निगम राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो गई है. जानकारी के अनुसार, मेयर पद के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा. हाल ही में संपन्न बीएमसी चुनाव के नतीजों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है.
भाजपा-शिवसेना(एकनाथ शिंदे गुट) को बढ़त
बता दें, 227 सदस्यीय बृहन्मुंबई महानगर पालिका में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. पार्टी को कुल 89 सीटें मिली हैं. उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटें हासिल की हैं. इस तरह दोनों दलों के पास कुल 118 पार्षदों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े 114 से अधिक है. इसी वजह से भाजपा-शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) गठबंधन को मेयर पद जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.
वहीं अगर विपक्षी खेमे की बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 65 सीटें मिली हैं. कांग्रेस ने 24 सीटें जीती हैं, जबकि एआईएमआईएम के खाते में 8 सीटें गई हैं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को 6 सीटें मिली हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) को एक सीट और एनसीपी (अजित पवार गुट) को तीन सीटें मिली हैं. समाजवादी पार्टी के 2 पार्षद चुने गए हैं, वहीं दो निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतकर आए हैं. विपक्षी दलों की संख्या बहुमत से काफी पीछे है, जिससे उनके लिए मेयर पद की दौड़ मुश्किल मानी जा रही है.
महिला के लिए आरक्षित है मेयर की सीट
राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा पिछले महीने निकाली गई लॉटरी के अनुसार, इस बार मुंबई का मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला पार्षद के लिए आरक्षित किया गया है. इसका अर्थ है कि सभी राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवार ही मैदान में उतारनी होगी. आरक्षण के चलते दलों के भीतर संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हो गया है और कई नामों पर चर्चा चल रही है.
मेयर चुनाव से पहले भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी के एक नवनिर्वाचित पार्षद के अनुसार, सभी भाजपा पार्षदों को शनिवार सुबह 10 बजे दक्षिण मुंबई स्थित बीएमसी मुख्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया है. उन्हें भगवा रंग के कपड़े पहनकर आने को कहा गया है, जिसे पार्टी की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले शुक्रवार को भाजपा ने बीएमसी मुख्यालय में अपने नए कार्यालय में पूजा-अर्चना भी की थी जिसमें बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए थे.
गौरतलब है कि बीएमसी में यह चुनाव करीब नौ साल बाद हुआ है. पिछला निर्वाचित बोर्ड समाप्त होने के बाद 7 मार्च 2022 से नगर निगम का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त के हाथों में था, जो प्रशासक के रूप में काम कर रहे थे. इस बीच आपको ये भी बता दें कि बीएमसी को देश की सबसे अमीर नगर निकाय माना जाता है. वर्ष 2025-26 के लिए इसका बजट 74450 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो कई छोटे राज्यों के बजट से भी अधिक है. ऐसे में मेयर चुनाव को न केवल मुंबई, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है.
