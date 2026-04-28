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Hindi Newsदेशनया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का समय..., मीरा रोड मामले को लेकर ये क्या बोल गए नितेश राणे?

'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का समय...', मीरा रोड मामले को लेकर ये क्या बोल गए नितेश राणे?

महाराष्ट्र के मीरा रोड में दो सिक्योरिटी गार्ड्स पर धर्म पूछकर किए गए हमले के बाद सियासी पारा हाई है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने दावा किया कि मीरा रोड का नया नगर अब जिहादियों का अड्डा बन चुका है. कुछ लोग इस जगह को 'मिनी पाकिस्तान' बनाना चाहते हैं. वहीं, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच एनआईए से कराने की बात कही है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:09 PM IST
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'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का समय...', मीरा रोड मामले को लेकर ये क्या बोल गए नितेश राणे?

Maharashtra News: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मीरा रोड में दो सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला हुआ था. हमलावर ने पहले इन लोगों ने धर्म पूछा और फिर चाकू से हमला किया. इस मामले ने महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सियासी पारा हाई कर दिया है. मामले को राज्य प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. 

दरअसल, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और कहा कि प्रकरण की जांच NIA करेगी. मीरा रोड के नया नगर में हुई घटना पर अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का बयान आया है. नितेश राणे ने कहा कि मीरा रोड के नया नगर मे रहने वाले लोग जिहादियों के जैसे हैं. उन्होंने दावा किया कि वह इस इलाके को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का समय आ गया है. 

जानिए नितेश राणे ने किया क्या कहा? 

मीडिया से बात करते हुए नितेश राणे ने कहा कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि मीरा रोड के नया नगर में रहने वाले लोग जिहादियों जैसे हैं, जो इस जगह को 'मिनी पाकिस्तान' बनाना चाहते हैं. यही वजह है कि यहां 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' के मामले सामने आते रहते हैं. 

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उन्होंने कहा कि हमने पहलगाम में हुए हंगामे के दौरान जो कुछ देखा, जहां 'कलमा' पढ़ने और 'सिंदूर' दिखाने की बातें सामने आई थीं, उसे देखते हुए, जैसे ही वहां 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाने की जरूरत पड़ी, वैसे ही अब नया नगर में भी 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाने का समय आ गया है. 

यह भी पढ़ें: बंगाल में चल क्या रहा? दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार 

गौरतलब कि इस मामले को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सेल्फ रेडिक्लाइजेशन का प्रकरण बताया है. उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. सीएम की ओर से बताया गया कि एटीसीएस और एनआईए जांच कर पाता लगाएगी कि आरोपी कैसे इस प्रकार की मनोवृत्ति तक पहुंचा. सीएम ने आश्वासन दिया कि मामले हर एक एंगल से जांच की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: पहले पूछा धर्म फिर बोला पढ़ो कलमा...! 2 गार्ड्स पर आरोपी जुबैर अंसारी ने चाकू से किया हमला, अब ATS ‘लोन वुल्फ’ एंगल से कर रही जांच

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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