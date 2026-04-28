'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का समय...', मीरा रोड मामले को लेकर ये क्या बोल गए नितेश राणे?

Maharashtra News: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मीरा रोड में दो सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला हुआ था. हमलावर ने पहले इन लोगों ने धर्म पूछा और फिर चाकू से हमला किया. इस मामले ने महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सियासी पारा हाई कर दिया है. मामले को राज्य प्रशासन ने गंभीरता से लिया है.

दरअसल, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और कहा कि प्रकरण की जांच NIA करेगी. मीरा रोड के नया नगर में हुई घटना पर अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का बयान आया है. नितेश राणे ने कहा कि मीरा रोड के नया नगर मे रहने वाले लोग जिहादियों के जैसे हैं. उन्होंने दावा किया कि वह इस इलाके को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का समय आ गया है.

जानिए नितेश राणे ने किया क्या कहा?

मीडिया से बात करते हुए नितेश राणे ने कहा कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि मीरा रोड के नया नगर में रहने वाले लोग जिहादियों जैसे हैं, जो इस जगह को 'मिनी पाकिस्तान' बनाना चाहते हैं. यही वजह है कि यहां 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' के मामले सामने आते रहते हैं.

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उन्होंने कहा कि हमने पहलगाम में हुए हंगामे के दौरान जो कुछ देखा, जहां 'कलमा' पढ़ने और 'सिंदूर' दिखाने की बातें सामने आई थीं, उसे देखते हुए, जैसे ही वहां 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाने की जरूरत पड़ी, वैसे ही अब नया नगर में भी 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाने का समय आ गया है.

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आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गौरतलब कि इस मामले को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सेल्फ रेडिक्लाइजेशन का प्रकरण बताया है. उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. सीएम की ओर से बताया गया कि एटीसीएस और एनआईए जांच कर पाता लगाएगी कि आरोपी कैसे इस प्रकार की मनोवृत्ति तक पहुंचा. सीएम ने आश्वासन दिया कि मामले हर एक एंगल से जांच की जाएगी.

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