मुंबई में 'द केरला स्टोरी' रिपीट, Instagram पर दोस्ती, शराब पिलाकर सऊद ने किया रेप, दहला देगी नाबालिग छात्रा की कहानी!

आपने 'द केरला स्टोरी' फिल्म देखी होगी. नहीं देखी है तो उसकी लव जिहाद वाली कहानी जरूर सुनी होगी. रोंगटे खड़े करने देने वाली ऐसी ही एक कहानी मुंबई की एक लड़की की है. मुंबई से सटे मीरा रोड में एक नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक धीरे-धीरे अपने जाल में फंसाता है. लड़की उसकी बातों में आ जाती है तो होटल में उसका शारीरिक शोषण करता है. बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता है. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है.
ये मामला 3 साल पुराना है. साल 2023 में एक 11th क्लास में पढ़ने वाली लड़की को सऊद खान नाम का दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का इंस्टग्राम पर रील बनाने के लिए अप्रोच करता है. बातों से शुरू सिलसिला मुलाकातों तक पहुंच गया. एक दिन सऊद खान लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ उत्तन के जंगल के एक होटल में लेकर जाता है. वहां सऊद लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाता है. धीरे-धीरे सऊद खान लड़की से हर रोज पैसे मांगने लगता है. कभी हजार रुपये तो कभी डेढ़ हजार. पैसे ना देने पर लड़की के साथ मार-पीट की जाती थी. एक दिन सऊद खान लड़की को लेकर किसी आपा के घर जाता है, जहां पहले से ही कई लड़के और लड़कियां मौजूद थे. वो सभी अलग-अलग तरह के नशे कर रहे थे.
आरोप है कि इसी घर में पीड़ित लड़की को शराब पिलाई जाती है. उसका शारीरिक शोषण किया जाता है. इस घर में रहने वाली आपा, सऊद खान के साथ मिलकर लड़की का ब्रेन वॉश करने लग जाते हैं, बिल्कुल 'द केरला स्टोरी' फिल्म की तर्ज पर. पीड़ित लड़की को समझाया जाता है कि अब लड़की के परिवार वाले उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से कभी भी इस घर में आ कर रह सकती है. इसके बाद सऊद खान कई बार लड़की को आपा के घर लेकर आता था. इस दौरान पीड़ित लड़की को उसके परिवार से पूरी तरह काट दिया गया.
सऊद खान पीड़ित को नमाज पढ़ने के लिए कहता था. उसे हर जुम्मे को नमाज पढ़ने के लिए ये कहा जाता था कि आगे जाकर तो ये सब करना ही है. सऊद खान लड़की को झांसा देते हुए ये भी कहता था कि उसके बड़े भाई ने भी हिंदू लड़की से ही शादी की है. उसके परिवार वाले लड़की को भी स्वीकार कर लेंगे. अक्टूबर 2024 में जब लड़की पर उसके परिवार ने जोर डाला तो सऊद खान ने भी लड़की को छोड़ दिया. तब 17 अक्टूबर को लड़की ने सातवें फ्लोर से कूदकर सुसाइड करने की भी कोशिश की. किस्मत से लड़की बच गई, लेकिन करीब एक महीने तक वो कोमा में रही. उसके इलाज में करीब 40 लाख रुपये खर्च हो गए.
इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार इतना ज्यादा डर गया है कि वो मीरा रोड के किराये के मकान को छोड़कर वहां से पलायन कर गए. वहां से काफी दूर नायगांव में उन्होंने किराये का घर लिया, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुईं. चार महीने पहले ही सऊद खान ने पीड़ित लड़की को सोशल मीडिया पर अलग अलग एकाउंट्स से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया. रोज उसे मैसेज करके धमका रहा है. इसमें जान से मारने की धमकी से लेकर उसकी न्यूड तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी जा रही है.
पीड़ित लड़की के भाई को भी दो दिन पहले मीरा रोड में कुछ लोगों ने घेर लिया और उससे धर्म विरोधी बातें कहने को कहा गया. उन लोगों ने सऊद खान को माई-बाप कहने का दबाव बनाया. जब उसने ये सब नहीं किया तो उसके साथ मार-पीट की गई. इसके बाद पीड़ित परिवार बेहद डरा हुआ और परेशान है. अब जाकर उन्होंने पुलिस में अपनी FIR दर्ज करवाई है. मीरा रोड पुलिस ने सऊद खान के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है. पुलिस आरोपी लड़के की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है.
पीड़ित लड़की के मुताबिक उसे रिजॉर्ट ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया गया. सऊद अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर निकाह करने का दबाव बना रहा था. उसे कई बार कमरे में बंधक बनाया गया. इस्लाम कबूलने, नमाज पढ़ने, बुर्का पहने का विरोध करने पर मार-पीट की जाती थी. पुलिस ने POCSO एक्ट की 4,8,12 समेत आईटी एक्ट की धारा 67 और बीएनएस की धारा 64, 115, 351(2) के तहत केस दर्ज किया है.
इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है. शिंदे गुट के नेता संजय निरूपम ने कहा कि इस मामले में आरोपी गिरफ्तार होगा. उन्होंने मीडिया के माध्यम से परिवार से अपील की है कि वे राज्य छोड़कर ना जाएं. जिसने परेशान किया है वो गिरफ्तार होगा. उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी.