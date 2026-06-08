मुंबई में 'द केरला स्टोरी' रिपीट, Instagram पर दोस्ती, शराब पिलाकर सऊद ने किया रेप, दहला देगी नाबालिग छात्रा की कहानी!

ये मामला 3 साल पुराना है. साल 2023 में एक 11th क्लास में पढ़ने वाली लड़की को सऊद खान नाम का दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का इंस्टग्राम पर रील बनाने के लिए अप्रोच करता है. बातों से शुरू सिलसिला मुलाकातों तक पहुंच गया. एक दिन सऊद खान लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ उत्तन के जंगल के एक होटल में लेकर जाता है. वहां सऊद लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाता है. धीरे-धीरे सऊद खान लड़की से हर रोज पैसे मांगने लगता है. कभी हजार रुपये तो कभी डेढ़ हजार. पैसे ना देने पर लड़की के साथ मार-पीट की जाती थी. एक दिन सऊद खान लड़की को लेकर किसी आपा के घर जाता है, जहां पहले से ही कई लड़के और लड़कियां मौजूद थे. वो सभी अलग-अलग तरह के नशे कर रहे थे.