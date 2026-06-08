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मुंबई में 'द केरला स्टोरी' रिपीट, Instagram पर दोस्ती, शराब पिलाकर सऊद ने किया रेप, दहला देगी नाबालिग छात्रा की कहानी!

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक नाबालिग हिंदू छात्रा को एक मुस्लिम युवक ने शराब पिलाकर रेप किया. उसका ब्रेन वॉश किया गया. जुम्मे की नमाज पढ़ने का दबाव डाला गया. इस लड़की की कहानी बिल्कुल 'द केरला स्टोरी' जैसी है. पढ़ें लव जिहाद का ये पूरा मामला...

Written ByAnkur Tyagi
Published: Jun 08, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:04 PM IST
मुंबई में 'द केरला स्टोरी' रिपीट, Instagram पर दोस्ती, शराब पिलाकर सऊद ने किया रेप, दहला देगी नाबालिग छात्रा की कहानी!
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर (AI Generated)

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