नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR, गली-मुहल्ला चौराहे पर पुलिस क्यों खोज रही?

Fake birth certificates In Mumbai: मुंबई के मुलुंड पुलिस ने अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) बनवाने के आरोप में 367 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. यह मामला तब सामने आया जब बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया ने शिकायत की. पुलिस का कहना है कि इनमें से कई लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं. जानते हैं क्या है पूरा मामला? अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन ने 367 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिन पर गैर-कानूनी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप है. यह तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सोमैया ने चार लोगों और कई अन्य लोगों को संदिग्ध बताते हुए शिकायत दर्ज कराई.

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 336(3), 340(2), 318(4), 3(5) के साथ-साथ बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत मामला दर्ज किया गया है. FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है जो कथित तौर पर गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाने में शामिल थे, जिनमें से कई पर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स होने का आरोप है. सोमैया बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा कथित तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी, जब पुलिस ने ऐसी गतिविधियों में शामिल बांग्लादेशी नागरिकों को कई बार गिरफ्तार किया था.

बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्ती

दिसंबर में BJP नेता ने कहा था कि आने वाले दिनों में पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो जाएगा. सोमैया ने कहा, "उन्होंने (फडणवीस) पूरे महाराष्ट्र पुलिस ATS और जिला प्रशासन को बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो यहां अवैध रूप से बस गए हैं. मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो जाएगा."

किरीट सोमैया ने की थी भविष्यवाणी

फडणवीस ने कहा था कि राज्य ने मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, और कहा कि उन्हें जल्द ही देश निकाला दे दिया जाएगा. नवंबर में सोमैया ने बताया था कि जलगांव पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए कथित तौर पर कोर्ट के आदेशों की जालसाजी करने के आरोप में 43 बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है. 129/2025 के तौर पर दर्ज यह मामला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑफिस से दस्तावेजों और कोर्ट की मुहरों की चोरी से जुड़ा है.

किनके लिए मुश्किल?

पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. जिन लोगों के नाम FIR में हैं, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो सकती है. साथ ही जिनके पास ऐसे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट हैं, उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट सब जांच के दायरे में आएंगे. यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से लोग आसानी से भारतीय नागरिकता के कागजात बनवा लेते हैं और वोटिंग, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं.