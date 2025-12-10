Advertisement
trendingNow13035780
Hindi Newsदेश

नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR, गली-मुहल्ला चौराहे पर पुलिस क्यों खोज रही?

Mulund Police register FIR against 367 for allegedly certificates: अगर आपने कभी सोचा हो कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) बनवा लें तो यह इरादा आप छोड़ दीजिए, वरना जेल की रोटी खाएंगे. जानें पूरा मामला.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 10, 2025, 11:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो साभार- AI(ग्रोक)
फोटो साभार- AI(ग्रोक)

Fake birth certificates In Mumbai: मुंबई के मुलुंड पुलिस ने अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) बनवाने के आरोप में 367 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. यह मामला तब सामने आया जब बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया ने शिकायत की. पुलिस का कहना है कि इनमें से कई लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं. जानते हैं क्या है पूरा मामला? अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन ने 367 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिन पर गैर-कानूनी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप है. यह तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सोमैया ने चार लोगों और कई अन्य लोगों को संदिग्ध बताते हुए शिकायत दर्ज कराई.

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?
FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 336(3), 340(2), 318(4), 3(5) के साथ-साथ बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत मामला दर्ज किया गया है. FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है जो कथित तौर पर गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाने में शामिल थे, जिनमें से कई पर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स होने का आरोप है. सोमैया बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा कथित तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी, जब पुलिस ने ऐसी गतिविधियों में शामिल बांग्लादेशी नागरिकों को कई बार गिरफ्तार किया था.

बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्ती
दिसंबर में BJP नेता ने कहा था कि आने वाले दिनों में पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो जाएगा. सोमैया ने कहा, "उन्होंने (फडणवीस) पूरे महाराष्ट्र पुलिस ATS और जिला प्रशासन को बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो यहां अवैध रूप से बस गए हैं. मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो जाएगा."

Add Zee News as a Preferred Source

किरीट सोमैया ने की थी भविष्यवाणी
फडणवीस ने कहा था कि राज्य ने मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, और कहा कि उन्हें जल्द ही देश निकाला दे दिया जाएगा. नवंबर में सोमैया ने बताया था कि जलगांव पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए कथित तौर पर कोर्ट के आदेशों की जालसाजी करने के आरोप में 43 बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है. 129/2025 के तौर पर दर्ज यह मामला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑफिस से दस्तावेजों और कोर्ट की मुहरों की चोरी से जुड़ा है.  

किनके लिए मुश्किल?
पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. जिन लोगों के नाम FIR में हैं, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो सकती है. साथ ही जिनके पास ऐसे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट हैं, उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट सब जांच के दायरे में आएंगे. यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से लोग आसानी से भारतीय नागरिकता के कागजात बनवा लेते हैं और वोटिंग, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.  AI के युग में भी पाठकों के द...और पढ़ें

TAGS

Fake Birth Certificates Case

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
Goa Nightclub Fire
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
Bihar News
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
IBCA
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
Fake Birth Certificates Case
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
Rahul Gandhi Germany Tour
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
PM Modi
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
West Bengal
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
PM Modi
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
Odisha news
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?