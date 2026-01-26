Advertisement
'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी भी दी; मुंबई में हैरान करने वाली घटना

मुंबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां पर कुछ अराजक तत्वो ने तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों को धमकाया है और उनके साथ गाली-गलौज की है. मामले की जांच पुलिस कर रही है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:34 PM IST
Republic Day 2026: पूरा देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. देश के सभी राज्यों में अलग-अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया ने भारत की ताकत की झलक देखी. हजारों की संख्या में कर्तव्यपथ के पास पहुंचे लोग इसके साक्षी बने. इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है.

दरअसल, मुंबई के नित्यानंद नगर के इलाके में कुछ ऐसा हुआ, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है. यहां पर कुछ बच्चों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक खास झंडा वंधन कार्यक्रम का आयोजन किया. इस दौरान वह तिरंगा रैली भी निकाल रहे थे. तभी कुछ अराजक तत्वों ने इन छोटे-छोटे बच्चों की तिरंगा रैली का विरोध किया और उनके साथ धक्का-मुक्की भी की.

जानिए पूरा मामला 

बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम मुंबई के नित्यानंद नगर के इलाके का है. यहां पर छोट-छोट बच्चे झंडा बंधन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, इसके बाद उन्होंने एक झंडा रैली निकाला. इसी दौरान कार्यक्रम वाले स्थान पर कुछ अराजक तत्व पहुंचे और बच्चों को धमकाया और धक्का-मुक्की भी की. आरोप है कि इन अराजक तत्वों ने बच्चों के साथ गाली-गलौच की और उनको जान से मारने की धमकी भी दी. 

स्थानीय लोगों ने क्या कहा? 

गौरतलब है कि स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर हैरान करने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि यह भीड़ बाहर से इस इलाके में आती है और झगड़ा बढ़ने लगता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, उस भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने कहा कि यहां झंडा वंदन करने की जरूरत नहीं है. विवाद बढ़ने के बाद पूरा मामला पुलिस में ले जाया गया. 

यह भी पढ़ें: सियाचिन के 'रक्षक' और लद्दाख के 'सिकंदर'! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने कर्तव्य पथ पर भरी हुंकार; देखें सेना की अनदेखी ताकत

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

