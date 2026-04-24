'हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के पसंद आते...', नासिक के बाद मुंबई में कॉर्पोरेट जिहाद; पीड़िता की आपबीती सुन रह जाएंगे हैरान

Mumbai News: नासिक के टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीपीओ केंद्र में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण से जुड़े मामले आए. कंपनी में काम करने वाली कुछ लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उनपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया. इस प्रकरण में 9 एफआईआर हुई है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अब कुछ ऐसा ही कॉर्पोरेट जिहाद का मामला मुंबई से भी सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.

दरअसल, मुंबई की एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के लिए थर्ड पार्टी टेलीकॉलर का काम करने वाली एक 19 साल की युवती ने साथ में काम करने वाले लड़के पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का दावा कि है कि उसको एक मुस्लिम लड़का परेशान करता था और बार-बार अश्लील मैसेज करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था. इस मामले में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है और जांच की जा रही है.

पीड़िता ने क्या बताया?

इस प्रकरण को लेकर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में पीड़िता एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के लिए थर्ड पार्टी टेलीकॉलर का काम करती है. आरोपी अशरफ भी इस कंपनी में काम करता है. पीड़िता के बयान के मुताबिक आरोपी ने ना केवल कई बार मैसेज कर लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा बल्कि साथ काम करने वाली लड़कियों के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अश्लील तस्वीर भेजी.

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पीड़िता का आरोप है कि आरोपी अशरफ ने न केवल उसको, बल्कि अन्य हिंदू लड़कियों को भी ऐसे मैसेज करता था. अशरफ ने हिंदू लड़कियों से कहा कि आज हिंदू लड़कियों को केवल मुस्लिम लड़के ही पसंद आते हैं.

इसी साल फरवरी में ज्वाइन की थी नौकरी

पीड़िता का कहना है कि उसनी इस साल फरवरी के महीने में नौकरी ज्वाइन की थी और टेलीकॉरल के तौर पर काम कर रही थी. उस समय साइट पर मेरी तरह काम करने वाली कुछ लड़कियां दोस्त बन गई थीं. उनके नाम खुशी, उम्र 19 साल, और प्रिया, उम्र लगभग 28 साल हैं. साथ ही हमारे साथ कई और लड़के भी काम कर रहे थे. हमारे सीनियर का नाम दास था.

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आरोपी ने की आपत्तिजनक बातें

पीड़िता का कहना है कि केवल 15 दिन बाद ही कंपनी बंद हो गई इस कारण मैंने नौकरी छोड़ दी. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को अपने पास बुलाने की कोशिश की और शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की. पीड़िता ने बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद भी आरोपी ने उसको परेशान किया. पीड़िता ने आरोपी की फोन कॉल की बातों को रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद उसने पूरी बात परिवार को बताई. अब इस मामले में केस दर्ज कराया गया है और मामले की जांच पुलिस कर रही है. (ज़ी मीडिया)

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