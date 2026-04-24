Advertisement
trendingNow13191608
Hindi Newsदेशहिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के पसंद आते..., नासिक के बाद मुंबई में कॉर्पोरेट जिहाद; पीड़िता की आपबीती सुन रह जाएंगे हैरान

'हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के पसंद आते...', नासिक के बाद मुंबई में कॉर्पोरेट जिहाद; पीड़िता की आपबीती सुन रह जाएंगे हैरान

नासिक में टीसीएस में जबरन धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले की जांच चल रही है. इस बीच मुंबई से भी कॉर्पोरेट जिहाद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर एक कंपनी में  टेलीकॉलर का काम करने वाली एक 19 साल की युवती ने साथ में काम करने वाले लड़के पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Mumbai News: नासिक के टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीपीओ केंद्र में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण से जुड़े मामले आए. कंपनी में काम करने वाली कुछ लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उनपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया. इस प्रकरण में 9 एफआईआर हुई है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अब कुछ ऐसा ही कॉर्पोरेट जिहाद का मामला मुंबई से भी सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. 

दरअसल, मुंबई की एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के लिए थर्ड पार्टी टेलीकॉलर का काम करने वाली एक 19 साल की युवती ने साथ में काम करने वाले लड़के पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का दावा कि है कि उसको एक मुस्लिम लड़का परेशान करता था और बार-बार अश्लील मैसेज करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था. इस मामले में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है और जांच की जा रही है. 

पीड़िता ने क्या बताया? 

इस प्रकरण को लेकर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में पीड़िता एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के लिए थर्ड पार्टी टेलीकॉलर का काम करती है. आरोपी अशरफ भी इस कंपनी में काम करता है. पीड़िता के बयान के मुताबिक आरोपी ने ना केवल कई बार मैसेज कर लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा बल्कि साथ काम करने वाली लड़कियों के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अश्लील तस्वीर भेजी.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी अशरफ ने न केवल उसको, बल्कि अन्य हिंदू लड़कियों को भी ऐसे मैसेज करता था. अशरफ ने हिंदू लड़कियों से कहा कि आज हिंदू लड़कियों को केवल मुस्लिम लड़के ही पसंद आते हैं. 

इसी साल फरवरी में ज्वाइन की थी नौकरी 

पीड़िता का कहना है कि उसनी इस साल फरवरी के महीने में नौकरी ज्वाइन की थी और टेलीकॉरल के तौर पर काम कर रही थी. उस समय साइट पर मेरी तरह काम करने वाली कुछ लड़कियां दोस्त बन गई थीं. उनके नाम खुशी, उम्र 19 साल, और प्रिया, उम्र लगभग 28 साल हैं. साथ ही हमारे साथ कई और लड़के भी काम कर रहे थे. हमारे सीनियर का नाम दास था.

यह भी पढ़ें: बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और लोगों से मुलाकात… हुगली नदी में पीएम मोदी ने बिताया समय, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

आरोपी ने की आपत्तिजनक बातें 

पीड़िता का कहना है कि केवल 15 दिन बाद ही कंपनी बंद हो गई इस कारण मैंने नौकरी छोड़ दी. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को अपने पास बुलाने की कोशिश की और शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की. पीड़िता ने बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद भी आरोपी ने उसको परेशान किया. पीड़िता ने आरोपी की फोन कॉल की बातों को रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद उसने पूरी बात परिवार को बताई. अब इस मामले में केस दर्ज कराया गया है और मामले की जांच पुलिस कर रही है. (ज़ी मीडिया)

यह भी पढ़ें: पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Mumbai News

Trending news

'उसे मजबूर नहीं कर सकते', 15 साल की बच्ची को SC से मिली गर्भपात की इजाजत
Supreme Court
'उसे मजबूर नहीं कर सकते', 15 साल की बच्ची को SC से मिली गर्भपात की इजाजत
राघव चड्ढा के साथ हाथ से निकली राज्यसभा, दिल्ली-पंजाब बचाए केजरीवाल; 66 MLA दांव पर?
AAP crisis
राघव चड्ढा के साथ हाथ से निकली राज्यसभा, दिल्ली-पंजाब बचाए केजरीवाल; 66 MLA दांव पर?
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप केस पर बड़ा फैसला, SC ने दिया SIT बनाने का आदेश
crime news
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप केस पर बड़ा फैसला, SC ने दिया SIT बनाने का आदेश
'उन्हें यमुना में भी डुबकी लगानी चाहिए...,' PM मोदी की नौका सवारी पर ममता का तंज
West Bengal
'उन्हें यमुना में भी डुबकी लगानी चाहिए...,' PM मोदी की नौका सवारी पर ममता का तंज
धीमी आंच पर पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में उबाल... AAP में बगावत की Inside Story
Raghav Chadha
धीमी आंच पर पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में उबाल... AAP में बगावत की Inside Story
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग
Election Comissioner
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग
नकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल
adulteration
नकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल
'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान
Raghav Chadha
'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान
AAP Raghav Chadha Live Updates: राघव चड्ढा ने किया दो-तिहाई सांसदों के BJP में शामिल होने का दावा, AAP ने कहा- केवल तीन गए; एक्शन होगा
Raghav Chadha
AAP Raghav Chadha Live Updates: राघव चड्ढा ने किया दो-तिहाई सांसदों के BJP में शामिल होने का दावा, AAP ने कहा- केवल तीन गए; एक्शन होगा
BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... AAP में फूट पर बोले केजरीवाल, सिसोदिया भी भड़के
aap
BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... AAP में फूट पर बोले केजरीवाल, सिसोदिया भी भड़के